Avrupa’nın kraliçeleri

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda dün son madalya Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan geldi. Finalde Alman Anna Carmen Schell ile karşılaşan 72 kilodaki temsilcimiz Buse, rakibine tuşla yenilip gümüş aldı. Budapeşte'de2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazananTürkiye, 140 puanla kadınlarda takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde ilk kez Avrupa'nın en büyüğü olan Milli Takımımız'ın kupasını antrenör Efraim Kahraman aldı. Turnuvada Ukrayna ikinci, Bulgaristan ise 3. oldu. Erkeklerde ise grekoromen stildeRıza Kayaalp ve Yunus Emre Başar finale çıktı.