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Giriş Tarihi: 2.4.2022

Avrupa’nın kraliçeleri

Avrupa’nın kraliçeleri
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda dün son madalya Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan geldi. Finalde Alman Anna Carmen Schell ile karşılaşan 72 kilodaki temsilcimiz Buse, rakibine tuşla yenilip gümüş aldı. Budapeşte'de 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, 140 puanla kadınlarda takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde ilk kez Avrupa'nın en büyüğü olan Milli Takımımız'ın kupasını antrenör Efraim Kahraman aldı. Turnuvada Ukrayna ikinci, Bulgaristan ise 3. oldu. Erkeklerde ise grekoromen stilde Rıza Kayaalp ve Yunus Emre Başar finale çıktı.

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Avrupa’nın kraliçeleri
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