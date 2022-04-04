Haber hattı

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Giriş Tarihi: 4.4.2022

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Pendikspor 1. Lig'de
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 yenerek puanını 64'e yükseltti ve bitime 5 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. 1999'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek Türkiye'yi şaşırtan İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek.

Yazıcı'nın 7. harikası
MILLI futbolcumuz Yusuf Yazıcı, yeni takımı CSKA Moskova ile şovuna devam ediyor. Yazıcı, dün takımının Ural ile oynadığı ve 2-1 geride oldukları maçta 90+4'te penaltıdan ağları sarsarak 2-2'yi buldu ve 1 puanı ekibine getirdi. 25 yaşındaki futbolcu böylece Rus temsilcisiyle çıktığı 5. maçında 7. golünü atmış oldu.

Bayern Münih 12 futbolcuyla oynadı!
ALMANYA Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Freiburg'u 4-1 mağlup ederken, maçın önüne 86. dakikadaki hakem hatası geçti. Bavyera temsilcisi bu dakikada Coman-Sabitzer değişikliği yapmak istedi. Ancak Fransız futbolcu kenara gelmezken, Sabitzer oyuna dahil oldu. Bayern Münih geçen 20 saniyelik bölümü 12 kişi ile oynarken hakem Christian Dingert durumun fark edilmesinin ardından Coman'ın oyundan çıkmasını istedi.

Düellonun galibi G.Saray ve Melo
ING Erkekler Basketbol Ligi'nde Galatasaray NEF, Pınar Karşıyaka'yı 84-78 yenerken, sarıkırmızılı takımda Melo Trimble ile İzmir ekibinden Bonzie Colsun'un düellosu ilgi ile izlendi. İki oyuncunun özellikle 35 saniye içinde attığı üst üste 4 üçlük nefes kesti. Diğer sonuçlar: Büyükçekmece Basket- Semt 77 Yalova: 92-90, Bahçeşehir Koleji- Anadolu Efes: 83-102.

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