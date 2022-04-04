Haber hattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 yenerek puanını 64'e yükseltti ve bitime 5 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. 1999'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek Türkiye'yi şaşırtan İstanbul ekibi,futbolcumuz Yusuf Yazıcı, yeni takımı CSKA Moskova ile şovuna devam ediyor. Yazıcı, dün takımının Ural ile oynadığı ve 2-1 geride oldukları maçta 90+4'te penaltıdan ağları sarsarak 2-2'yi buldu ve 1 puanı ekibine getirdi.ALMANYA Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Freiburg'u 4-1 mağlup ederken, maçın önüne 86. dakikadaki hakem hatası geçti. Bavyera temsilcisi bu dakikadaBayern Münih geçen 20 saniyelik bölümü 12 kişi ile oynarken hakem Christian Dingert durumun fark edilmesinin ardından Coman'ın oyundan çıkmasını istedi.Erkekler Basketbol Ligi'nde Galatasaray NEF, Pınar Karşıyaka'yı 84-78 yenerken, sarıkırmızılı takımda Melo Trimble ile İzmir ekibinden Bonzie Colsun'un düellosu ilgi ile izlendi. İki oyuncunun özellikle 35 saniye içinde attığı üst üste 4 üçlük nefes kesti.Büyükçekmece Basket- Semt 77 Yalova: 92-90, Bahçeşehir Koleji- Anadolu Efes: 83-102.