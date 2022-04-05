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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Hedefimiz 18 madalya ile rekoru geliştirmek

Hedefimiz 18 madalya ile rekoru geliştirmek
MACARİSTAN'DA düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan kafilede yer alan Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu, toplam 17 madalya ile Cumhuriyet tarihinde Avrupa şampiyonalarındaki en iyi dereceyi elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "İnşallah bundan sonraki hedefimiz, 17 madalya rekorunu 18'e çıkarmak. Grekoromen ve serbestte birer madalya daha alsaydık aynı kızlarımız gibi Avrupa şampiyonu olacaktık. Kadın güreşçilerimizin Avrupa şampiyonu olması bir ilkti. Bu şampiyonada Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'den başka 7 altın madalya alan yok. Emeği geçen herkesi kutluyorum."

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Hedefimiz 18 madalya ile rekoru geliştirmek
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