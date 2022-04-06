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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Spor turu

Spor turu
Alperen A Milli Takım'a katılacak
NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta ülkemizi gururla temsil eden Alperen Şengün, milli takım kararını duyurdu. Kulüp muhabirine açıklamada bulunan 19 yaşındaki basketbolcu, müjdeli haberi vererek Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Milli Takım forması giyeceğini açıkladı. Alperen, 1-18 Eylül tarihleri arasında Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklığında düzenlenecek EuroBasket turnuvasında Ay-Yıldızlı formayı terlettikten sonra Houston Rockets'a katılmak üzere ABD'ye geri dönecek.

Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz hegemonyası
DEVLER Ligi çeyrek finalinde dün İngiliz ekipleri Manchester City ve Liverpool, rakiplerini mağlup ederek rövanş için avantajı kaptı. Liverpool, deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'yı 3-1 yendi. Galibiyeti getiren golleri Konate, Mane ve Diaz attı. M.City ise evinde İspanyol ekibi Atletico

Madrid'i Kevin de Bruyne'nin golüyle 1-0 devirdi. Bugün Villarreal-B.Münih, Chelsea-R.Madrid karşı karşıya gelecek.
Bacağına korner bayrağı saplandı
YEŞIL sahaların en korkunç kazalarından biri ragbide meydana geldi. Oldham's Saddleworth Rangers'ın oyuncusu Charlie Mills'in, Rose Bridge'e karşı oynadığı maçta korner bayrağı bacağına saplandı. Flamanın bir bölümü itfaiye ekipleri tarafından kesilirken, kalan kısmın çıkarılması için hastaneye kaldırıldı. Operasyon başarılı bir şekilde tamamlanırken, Mills'in moralinin yerinde olduğu görüldü.

Bahçeşehir Koleji final için parkede
ÜLKEMIZI FIBA Avrupa Kupası'nda temsil eden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yarı final rövanş maçında bugün Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İlk karşılaşmada rakibini 77-71 mağlup eden Kırmızı Ejderhalar, Leiden'ı evine eli boş gönderip adını finale yazdırmayı hedefliyor.

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