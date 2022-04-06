NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta ülkemizi gururla temsil edenmilli takım kararını duyurdu. Kulüp muhabirine açıklamada bulunan 19 yaşındaki basketbolcu, müjdeli haberi vererekAlperen, 1-18 Eylül tarihleri arasında Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklığında düzenlenecek EuroBasket turnuvasında Ay-Yıldızlı formayı terlettikten sonra Houston Rockets'a katılmak üzere ABD'ye geri dönecek.DEVLER Ligi çeyrek finalinde dün İngiliz ekipleri Manchester City ve Liverpool, rakiplerini mağlup ederek rövanş için avantajı kaptı. Liverpool, deplasmanda Portekiz temsilcisiGalibiyeti getiren golleriattı. M.City ise evinde İspanyol ekibi1-0 devirdi. Bugün Villarreal-B.Münih, Chelsea-R.Madrid karşı karşıya gelecek.YEŞIL sahaların en korkunç kazalarından biri ragbide meydana geldi. Oldham's Saddleworth Rangers'ın oyuncusuFlamanın bir bölümü itfaiye ekipleri tarafından kesilirken, kalan kısmın çıkarılması için hastaneye kaldırıldı. Operasyon başarılı bir şekilde tamamlanırken, Mills'in moralinin yerinde olduğu görüldü.ÜLKEMIZI FIBA Avrupa Kupası'nda temsil eden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yarı final rövanş maçındaÜlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İlk karşılaşmada rakibini 77-71 mağlup edenLeiden'ı evine eli boş gönderip adını finale yazdırmayı hedefliyor.