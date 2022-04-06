Alperen A MilliTakım'a katılacak NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta ülkemizi gururla temsil eden Alperen Şengün, milli takım kararını duyurdu. Kulüp muhabirine açıklamada bulunan 19 yaşındaki basketbolcu, müjdeli haberi vererek AvrupaBasketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket2022) A Milli Takım forması giyeceğiniaçıkladı. Alperen, 1-18 Eylül tarihleri arasında Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklığında düzenlenecek EuroBasket turnuvasında Ay-Yıldızlı formayı terlettikten sonra Houston Rockets'a katılmak üzere ABD'ye geri dönecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeİngiliz hegemonyası DEVLER Ligi çeyrek finalinde dün İngiliz ekipleri Manchester City ve Liverpool, rakiplerini mağlup ederek rövanş için avantajı kaptı. Liverpool, deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'yı 3-1yendi. Galibiyeti getiren golleri Konate, Maneve Diaz attı. M.City ise evinde İspanyol ekibi Atletico
Madrid'i Kevin de Bruyne'ningolüyle 1-0 devirdi. Bugün Villarreal-B.Münih, Chelsea-R.Madrid karşı karşıya gelecek. Bacağına kornerbayrağı saplandı YEŞIL sahaların en korkunç kazalarından biri ragbide meydana geldi. Oldham's Saddleworth Rangers'ın oyuncusu Charlie Mills'in, RoseBridge'e karşı oynadığı maçta korner bayrağıbacağına saplandı. Flamanın bir bölümü itfaiye ekipleri tarafından kesilirken, kalan kısmın çıkarılması için hastaneye kaldırıldı. Operasyon başarılı bir şekilde tamamlanırken, Mills'in moralinin yerinde olduğu görüldü.
Bahçeşehir Kolejifinal için parkede ÜLKEMIZI FIBA Avrupa Kupası'nda temsil eden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yarı final rövanş maçında bugün Hollandatemsilcisi ZZ Leiden'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İlk karşılaşmada rakibini 77-71 mağlup eden KırmızıEjderhalar, Leiden'ı evine eli boş gönderip adını finale yazdırmayı hedefliyor.