Altın finalist Vakıfbank

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşındaKarşılaşmaya çok iyi başlayan sarı-lacivertliler, coşkulu seyircisinin desteğini de arkasına alarak 3-0'ı (25-14, 25-20, 28-86) buldu ve mücadeleyi altın sete götürdü. Daha az hata yapan sarı-siyahlılar, farkı 4 sayıya kadar çıkardığı (8-12) altın seti, 15-11 kazanarak final biletini almayı başardı.karşı karşıya getirecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne, 22 Mayıs'ta Slovenya'nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak. Gelecek sezon VakıfBank'ta ter dökecek olan Paola Egonu da şu an Imoco'da forma giyiyor.BERKAY TURANVakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Fenerbahçe hayatımda gördüğüm en güçlü takımlardan, çok iyi hücum yaptılar. İlk setlerde daha az enerji harcadığımız için altın sette kazanmasını bildik. İmoco ile bu maçtan daha iyi oynamamız gerekecek" dedi