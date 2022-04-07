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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Altın finalist Vakıfbank

Altın finalist Vakıfbank

Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında F.Bahçe Opet’i altın setle yendi. VakıfBank 22 Mayıs’ta İtalyan ekibi Imoco ile finalde karşılaşacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'e 3-0 yenildi ancak altın seti kazanarak Süper Final'de İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano'nun rakibi oldu. Karşılaşmaya çok iyi başlayan sarı-lacivertliler, coşkulu seyircisinin desteğini de arkasına alarak 3-0'ı (25-14, 25-20, 28-86) buldu ve mücadeleyi altın sete götürdü. Daha az hata yapan sarı-siyahlılar, farkı 4 sayıya kadar çıkardığı (8-12) altın seti, 15-11 kazanarak final biletini almayı başardı. 4'er şampiyonlukla turnuva tarihinin en çok zafer yaşayan iki ekibini karşı karşıya getirecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne, 22 Mayıs'ta Slovenya'nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak. Gelecek sezon VakıfBank'ta ter dökecek olan Paola Egonu da şu an Imoco'da forma giyiyor.
BERKAY TURAN

'İLK SETLERDE DAHA AZ ENERJI HARCADIK'
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Fenerbahçe hayatımda gördüğüm en güçlü takımlardan, çok iyi hücum yaptılar. İlk setlerde daha az enerji harcadığımız için altın sette kazanmasını bildik. İmoco ile bu maçtan daha iyi oynamamız gerekecek" dedi

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Altın finalist Vakıfbank
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