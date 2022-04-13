Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin dördüncü gününde İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda'nın kazandığı İzmir (Konak)-Manisa (Spil) etabı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kasapoğlu, "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." ifadesini kullandı.
Etap sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını veren ve organizasyonda emeği olan herkese teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Bisiklet, hem teşvik ettiğimiz hem de halkımızın, gençlerimizin ciddi anlamda ilgi gösterdiği bir branş. Gerek kulüpler, gerek takımlar gerekse de altyapı... Biliyorsunuz Türkiye'nin ilk olimpik veledromunu tamamladık. Konya'da önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Hem spor turizmi açısından hem bisiklet sporcularının yetişmesi açısından ciddi bir çalışma ve yatırım. İnşallah oradan yarınların şampiyonlarını yetiştireceğiz." diye konuştu.
Bodrum'dan başlayan ve İstanbul'da tamamlanacak Tour of Türkiye hakkında konuşan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Ülkemiz her yönüyle, tarihiyle, coğrafyasıyla, birbirinden kıymetli insanlarıyla hakikaten cennet vatan. Cennet vatanın her zaman her alanda layık olduğu noktaya gelmesinde el birliği ile çalışacağız, çalışıyoruz. İnanıyorum ki spor turizmi çalışmalarımızdan ve branşlaşmadaki gelişmelerimizde ciddi sonuçlar alıyoruz. İnşallah bu etabın akabinde ve pazar günü turun ödül törenini de İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde Taksim Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Sağlıkla, kazasız belasız bir şekilde yarışı tamamlamalarını temenni ediyorum."
Türkiye Bisiklet Federasyonu ve sporcuları destekleyen Türk halkına da minnettar olduklarını aktaran Kasapoğlu, turun 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecek olması ile ilgili, "Ülkemizin bu anlamdaki vizyon eserlerinden bir tanesi. Bu turun sporcularla birlikte Çanakkale Köprüsü ile özdeşleşmesi, böyle bir ilkin gerçekleşmesi ayrı bir heyecan. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu uzun yıllarca hem ilkleri gerçekleştirmeye hem sporun birleştiren ruhu ile insanları bir araya getirmeye, kaynaştırmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
İzmir-Manisa etabının startını veren Bakan Kasapoğlu, daha sonra araçla turu takip etti. Kasapoğlu, zaman zaman aracın açılır tavanından çıkarak cep telefonuyla sporcuların fotoğrafını çekti.
Madalya töreni sonrasında ise Bakan Kasapoğlu, Tour of Türkiye'yi yerinde takip eden gazetecilerin bulunduğu basın tırını ziyaret etti.
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. gününde yarın 191,7 kilometrelik Manisa-Ayvalık etabı koşulacak.
Manisa Valiliği önünden saat 10.00'da başlayacak etap, Saruhanlı, Soma ve Bergama'dan geçerek Ayvalık'a gidecek. Yarış, saat 14.30 civarında Ayvalık Marina'da sona erecek.