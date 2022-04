Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Bodrum'dan başlayan ve İstanbul'da tamamlanacak Tour of Türkiye hakkında konuşan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz her yönüyle, tarihiyle, coğrafyasıyla, birbirinden kıymetli insanlarıyla hakikaten cennet vatan. Cennet vatanın her zaman her alanda layık olduğu noktaya gelmesinde el birliği ile çalışacağız, çalışıyoruz. İnanıyorum ki spor turizmi çalışmalarımızdan ve branşlaşmadaki gelişmelerimizde ciddi sonuçlar alıyoruz. İnşallah bu etabın akabinde ve pazar günü turun ödül törenini de İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde Taksim Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Sağlıkla, kazasız belasız bir şekilde yarışı tamamlamalarını temenni ediyorum."