Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve sporcuları destekleyen Türk halkına da minnettar olduklarını aktaran Kasapoğlu, turun 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecek olması ile ilgili, "Ülkemizin bu anlamdaki vizyon eserlerinden bir tanesi. Bu turun sporcularla birlikte Çanakkale Köprüsü ile özdeşleşmesi, böyle bir ilkin gerçekleşmesi ayrı bir heyecan. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu uzun yıllarca hem ilkleri gerçekleştirmeye hem sporun birleştiren ruhu ile insanları bir araya getirmeye, kaynaştırmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.