Haber hattı

Vodafone Park 6 yaşında
DÜNYANIN en güzel stadyumları arasında yer alan ve 11 Nisan 2016'da Beşiktaş-Bursaspor maçıyla kapılarını açan VodafonePark 6. yaşını kutladı. Aynı yıl dünyanın en saygın spor sitelerinden StadiumDB.com tarafından "Yılın En İyi Stadyumu", 2017'de İspanya'da düzenlenen "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri"nde "Yılın Projesi" seçilen Beşiktaş'ın mabedi, ayrıca 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 Vodafone Kupası gibi önemli maçlara ev sahipliği yaptı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, stadı kendi evleri gibi gördüklerini belirtip, "Bu yatırımlaİstanbul'a ve Türk sporunaönemli bir eser kazandırdığımızainanıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından destek görüyor, övgü alıyor" diye konuştu.
Altay, Denizli'nin kontratını3 ay sonra resmen feshetti
SÜPER Lig'de ateş hattında yer alan ve umutlarını mucizelere bırakan Altay'da 13 Ocak'ta görevinden ayrılan teknik direktör MustafaDenizli'nin sözleşmesi3 ay sonra resmenfeshedildi. Deneyimli çalıştırıcının geçen hafta istifa eden başkan Özgür Ekmekçioğlu ile anlaşıp fesih yoluna gittiği ifade edildi. Altay, Denizli görevden ayrıldıktan sonraki süreçte kulübede teknik sorumlu bulundurmaması nedeniyle PFDK'dan toplam 1 milyon187 bin TL ceza aldı. Siyahbeyazlılarda 20 Mart'ta istifa eden Serkan Özbalta'nın da sözleşmesinin henüz feshedilmediği bildirildi.
Konya, Soner ve Barış'ınsözleşmesini 2 yıl uzattı
SÜPER Lig'de bu sezonun en flaş ekiplerinden olan İttifak Holding Konyaspor, Soner Dikmen ile Barış Yardımcı'nın kontratlarını 2 yıl uzattığını duyurdu. Başarılı iki oyuncu 2023-24 sezonu sonuna kadar yeşil-beyaz formayı giymeye devam edecek. Soner 31 maçta3 gol-2 asistlik katkı verirken, Barış 8 karşılaşmada oynadı.
Cumhurbaşkanlığı Turu'nda5. günün galibi Welsford
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour ofTürkiye) beşinci gününde koşulan Manisa-Ayvalık etabını 4 saat 13 dakika 49 saniyelik derecesiyle Hollanda temsilcisi TeamDSM'den Avustralyalı SamWelsford kazandı. Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen ikinci, ABD'nin Human Powered Health ekibinden Arvid de Kleijn üçüncülüğü elde etti. Arjantinli Eduardo Sepulveda genel klasman liderliğini sürdürdü. Bugün Edremit-Eceabat etabında yarışacak bisikletçiler, yeni açılan 1915 ÇanakkaleKöprüsü'nü geçerek tarihibir güne imza atacak.
İskoçya-Ukrayna maçı1 Haziran'da oynanacak
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri playoff turunda İskoçya ile Ukrayna arasındaki yarı final maçının tarihi belli oldu. 24 Mart'ta oynanması planlanan ancak Rusya'nın, Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle ertelenen karşılaşmanın 1 Haziran Çarşamba günü yapılacağı kaydedildi. Bu mücadeleninkazananı 5 Haziranpazar günü play-offfinalinde Galler ilekarşılaşacak. Play-off turundan çıkan takım, Dünya Kupası'nda, İngiltere, ABD ve İran'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek.
Rahmanovic'e 4 maç ceza geldi
PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyasporlu Amar Rahmanovic'e hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 4 resmi müsabakadan men cezası verdi. Bosna Hersekli orta saha oyuncusu ayrıca 17 bin 500 TL para cezası aldı. Rahmanovic, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalmış ve Rizespor lehine verilen faul nedeniyle orta hakem Ali Şansalan'ın üzerine yürüyüptartaklamıştı. Tecrübeli oyuncu ardından kırmızı kart görmüştü.