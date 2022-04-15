Haber hattı

DÜNYANIN en güzel stadyumları arasında yer alan ve 11 Nisan 2016'da Beşiktaş-Bursaspor maçıyla kapılarını açanAynı yıl dünyanın en saygın spor sitelerinden StadiumDB.com tarafından2017'de İspanya'da düzenlenen "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri"ndeseçilen Beşiktaş'ın mabedi, ayrıca 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 Vodafone Kupası gibi önemli maçlara ev sahipliği yaptı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, stadı kendi evleri gibi gördüklerini belirtip,Türkiye'nin dört bir yanından destek görüyor, övgü alıyor" diye konuştu.SÜPER Lig'de ateş hattında yer alan ve umutlarını mucizelere bırakan Altay'da 13 Ocak'ta görevinden ayrılan teknik direktörDeneyimli çalıştırıcının geçen hafta istifa eden başkan Özgür Ekmekçioğlu ile anlaşıp fesih yoluna gittiği ifade edildi. Altay, Denizli görevden ayrıldıktan sonraki süreçte kulübede teknik sorumlu bulundurmaması nedeniyle PFDK'danSiyahbeyazlılarda 20 Mart'ta istifa eden Serkan Özbalta'nın da sözleşmesinin henüz feshedilmediği bildirildi.SÜPER Lig'de bu sezonun en flaş ekiplerinden olan İttifak Holding Konyaspor,ilekontratlarını 2 yıl uzattığını duyurdu. Başarılı iki oyuncu 2023-24 sezonu sonuna kadar yeşil-beyaz formayı giymeye devam edecek.Barış 8 karşılaşmada oynadı.57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nunbeşinci gününde koşulan Manisa-Ayvalık etabını 4 saat 13 dakika 49 saniyelik derecesiylekazandı. Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen ikinci, ABD'nin Human Powered Health ekibinden Arvid de Kleijn üçüncülüğü elde etti. Arjantinligenel klasman liderliğini sürdürdü. Bugün Edremit-Eceabat etabında yarışacak bisikletçiler, yeni açılan2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri playoff turunda İskoçya ile Ukrayna arasındaki yarı final maçının tarihi belli oldu. 24 Mart'ta oynanması planlanan ancak Rusya'nın, Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle ertelenen karşılaşmanın 1 Haziran Çarşamba günü yapılacağı kaydedildi.Play-off turundan çıkan takım, Dünya Kupası'nda,ve'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek.PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyasporlu Amar Rahmanovic'e hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 4 resmi müsabakadan men cezası verdi. Bosna Hersekli orta saha oyuncusu ayrıca 17 bin 500 TL para cezası aldı. Rahmanovic, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalmış ve Rizespor lehine verilen faul nedeniyle ortaTecrübeli oyuncu ardından kırmızı kart görmüştü.