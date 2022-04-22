Milli cimnastikçi Emir Erışık Sabah Spor'a konuştu! "Er ya da geç başarı gelecektir, pes etmeyin"

Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda altın madalya kazanan Milli sporcu Emir Erışık Sabah Spor'a konuştu

- Cimnastik sporuna başlama hikayen nasıl gerçekleşti kaç yaşında nasıl başladın seni bu spora yönlendiren etkenler nelerdi?

"Cimnastiğe 12 yaşında başladım. Çocukken çok hiperaktif bir çocuktum kendi kendime ellerimin üzerinde yürümeye çalışırdım duvarlara tırmanırdım bir gün arkadaşımla beraber yaramazlık sonucu bir amcanın bizi kovalamasıyla kolumu kırdım ailemde enerjimi daha verimli bir aktiviteye dönüştürmek için cimnastiğe yazdırma kararı aldırlar"

- Sence Cimnastik Türkiye'de ne durumda ne kadar gelişti daha da gelişmesi için neler yapılması lazım?

"Ülkemizde cimnastik branşı geçmişten günümüze kadar çok ilerledi bizim branşımızda (Aerobik Cimnastik) Ayşe Begüm Onbaşının tek bayanlar kategorisinde altın madalya alıp İstiklal marşımızı okuttuktan sonra branşa yönelik ilgi, katılım ve ayriyeten başarılar arttı yeni imkanlar sunuldu bundan dolayı alt yapı ve salon imkanları kapsamlı geliştirildi.

Branşımızın daha çok gelişmesi için yeni yetenekler genç yaşta keşfedilmeli ve onlara imkanlar sunulmalı sadece cimnastik branşında değil farklı projelerde yer almalılar."

- Çekya'da düzenlenen uluslararası turnuvada altın madalya kazandın zaferin ardından neler hissettin duygu ve düşüncelerin nasıldı altın madalya kazanmak nasıl bir duygu?

"Benim için çok büyük bir gururdu ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğim için mutluluk ve gurur duydum. Tarif etmesi gerçekten çok zor mükemmel bir histi diyebilirim."

- Bakan Kasapoğlu sana tebriklerini ilettiği bir mesaj yayımladı mutluluğunu paylaştı bu konu hakkında ne söylemek istersin?

"Sayın bakanın tebrik mesajından sonra çok gururlandım bizlere sunduğu imkanlar için çok teşekkür ediyorum kendilerine."

- Turnuvaya nasıl hazırlandın ne sıklıkla ne kadar antrenman yaptın bu süreç nasıl geçti?

"Günde 8 saate varan antrenmanlarımız oluyordu haftanın 5günü antrenman yaparak hazırlandık ayriyeten kendim kondisyon kazanmak için uzun mesafe en az 20km koşular yaptım. Antrenman yapmadığım zaman rahat olamıyorum."

- Kendini mental olarak nasıl hazırladın bu sporda sana güç veren motivasyon kaynağın nedir?

"Kendimi zorlamayı seviyorum zor olan şeyler ilgimi her zaman daha çok çekiyor antrenman yaparken kendimi yorduğumda vücudumda olan değişiklikleri seviyorum zorlanma duygusu beni mutlu ediyor sanırım, zorlandığımda pes etmiyorum."

- Bundan sonra ki hedeflerin neler sporcu olarak sana ilham veren örnek aldığın idol olarak gördüğün birisi var mı varsa kim?

"Bundan sonraki hedeflerim önümüzdeki Romanya Uluslararası Turnuva'da tek erkekler çift ve trio kategorisinde takım arkadaşlarım Ayşe Begüm Onbaşı ve Erkut Ergin ile şampiyon olup ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek aynı zamanda bu sene düzenlenecek olan Portekiz Dünya şampiyonasında da şampiyonluk elde etmek. Hedefimiz hep şampiyonluk."

- Bu sporda yaşadığın şu anı hiç unutamıyorum dediğin bir olay?

"Takım Arkadaşım Ayşe Begüm Onbaşının Dünya şampiyonluğu elde ettiği anı söyleyebilirim o mutluluğu o atmosferi yaşanılanları unutamıyorum."

- Bu sporu yapan sporculara ya da sporcu adaylarına tavsiyelerin önerilerin nelerdir?

"Bu sporla uğraşan kişilere tavsiyem zorlandıklarında ya da belli bir derece alamadıklarında asla vazgeçmesinler çalışmaya devam etsinler er ya da geç başarı gelecektir önemli olan umudunu kaybetmeyip pes etmemek ."

- Spor haricinde boş zamanlarında neler yaparsın hobilerin nelerdir?

"Şehirden uzakta ormanın içinde ya da akarsu kenarlarında kamp yapmayı seviyorum fırsatımız oldukça da arkadaşlarımla yapıyoruz doğayla vakit geçirmek gerçekten bana çok iyi geliyor"