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Giriş Tarihi: 23.4.2022 16:56 Son Güncelleme: 23.4.2022 17:19

Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 3. olarak podyuma çıktı

AA
Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda’da 3. olarak podyuma çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda ayağında birinci yarışında 3. olarak podyumdaki yerini aldı.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonun ikinci ayağında Hollanda'da TT Assen Pisti'nde Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla podyumda yer almak için mücadele etti.

Superpole yarışını kazanarak Hollanda'daki 21 turluk ilk yarışa birinci sırada başlayan Toprak Razgatlıoğlu, uzun süre Kawasaki pilotu Jonathan Rea ile kapıştıktan sonra son 8. turda birinci sıraya yükseldi. Ancak sonraki turlarda gerileyen Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 3. sırada geçti. Yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci, Ducati pilotu Alvaro Bautista da ikinci sırada tamamladı.

DENİZ ÖNCÜ SIRALAMA TURLARINI LİDER BİTİRDİ
Milli motosikletçi Deniz Öncü ise Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın beşinci ayağı Portekiz Grand Prix'sinin sıralama yarışını birinci sırada bitirerek, yarınki yarışa pole pozisyonunda başlama hakkı kazandı.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla Portimao şehrinde yer alan 4,6 kilometre uzunluğa sahip Algarve pistinde sıralama yarışlarında mücadele etti. Ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de koşulan sıralama yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçerek, kariyerinin 2. pole pozisyonunu elde etti. Deniz Öncü, yarın TSİ 13.20'da Portekiz Grand Prix'sine birinci sıradan başlayacak.

BAHATTİN SOFUOĞLU, HOLLANDA'DA 15. OLDU
Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda ayağında ilk yarışı 15. sırada bitirdi. Ay-yıldızlı sporcu Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 4,542 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde MV Agusta Reparto Corse takımıyla mücadele etti. Yarışın bitimine 5 tur kala yaşanan kaza nedeniyle kırmızı bayraklar kaldırıldı ve yarış durduruldu. Daha sonra ilan edilen sonuçlara göre Bahattin Sofuoğlu, 26. sıradan başladığı 18 turluk yarışı, 15. sırada tamamladı.

Yarışı Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, diğer Yamaha pilotu Glenn van Straalen ikinci, Ducati pilotu Nicolo Bulega ise üçüncü sırada tamamladı. Milli motosikletçi Kawasaki Puccetti pilotu Can Öncü ise yarışın başında yaşadığı kaza nedeniyle yarışa devam edemedi. Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, yarın TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

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Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 3. olarak podyuma çıktı
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