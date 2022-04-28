LİBERTADORES Kupası D Grubu maçında İndependiente del Valle-Atletico Mineiro karşılaşması futbol sahalarında nadir görülen anlara sahne oldu. Ekvador'un başkenti Quito kentinde 2700 rakımda oynanan maçta Atletico Mineirolu futbolcular, devre arasında oksijen tüpü desteği aldı. İlk yarıda yüksek rakımdan çok etkilendiklerini ifade eden Brezilya ekibinin oyuncuları, mücadele güçlerinin zayıfladığını belirtti. Bu enteresan durum karşısında mücadele 1-1 sona erdi.BAHREYN merkezli varlık yönetimi şirketi Investcorp'un Milan'ı satın alma işlemi tamamlanıyor. Fransa basınından RMC'nin haberine göre; özel sermaye, gayrimenkul, altyapı, kredi yönetimi ve stratejik sermaye dahil olmak üzere birçok iş koluna sahip Investcorp, yarın İtalyan devini resmen bünyesine aldığını duyuracak.Milan'ın bu yaz transfer bütçesi de 300 milyon Euro olacak.ESKI Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakeme el çektirmesinin ardından kendi isteğiyle görevi bırakan Mete Kalkavan 2 ay sonra geri döndü. Kalkavan, Spor Toto 1. Lig'de pazar günü oynanacak BB Erzurumspor- Kocaelispor karşılaşmasında görevlendirildi. Tecrübeli hakemin ilerleyen haftalarda Süper Lig'de de görev alması bekleniyor. 42 yaşındaki hakemin son yönettiği mücadele 27. haftadaki Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşmasıydı.ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, devre arasında Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'in tapusunu almaya karar verdi. Hull Live'ın haberine göre; İngiliz temsilcisi son maçlarda iyi form tutan ve futboluyla takıma güç katan İranlı santrforun performansından memnun kaldı. Genç ve geleceğe dönük bir yatırım olarak düşünülenkarşılığında alacak. Allahyar, bu sezon 10 maçta 1 gol attı.