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Giriş Tarihi: 29.4.2022

‘Başarı hikâyemizi diğer ülkelere anlatıyoruz’

‘Başarı hikâyemizi diğer ülkelere anlatıyoruz’
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kon TV'de katıldığı programda yeni kurulan geleneksel spor federasyonlarını duyurdu. Erdoğan, "İnsanlar ilk defa cirit, geleneksel yay, kökbörüyü görüyor. Orta Asya'daki sporumuzu tanıtıyoruz. İnanılmaz bir çıkış halinde olan Geleneksel Güreş Federasyonu kuruldu, yapılanması başlayacak. Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu da aynı şekilde... 65 federasyonun içinde bir tane Geleneksel Spor Dalları Federasyonu vardı, bugün 4 tane oldu. Bu da geleneksel sporların güçlenmesini sağlayacak. Türkiye'deki başarı hikâyesini diğer ülkelere de anlatıyoruz" diye konuştu.

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‘Başarı hikâyemizi diğer ülkelere anlatıyoruz’
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