‘Başarı hikâyemizi diğer ülkelere anlatıyoruz’

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kon TV'de katıldığı programda yeni kurulan geleneksel spor federasyonlarını duyurdu. Erdoğan, "İnsanlar ilk defa cirit, geleneksel yay, kökbörüyü görüyor. Orta Asya'daki sporumuzu tanıtıyoruz.İnanılmaz bir çıkış halinde olan GelenekselGüreş Federasyonu kuruldu, yapılanması başlayacak. Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu da aynı şekilde... 65 federasyonun içinde bir tane Geleneksel Spor Dalları Federasyonu vardı, bugün 4 tane oldu. Bu da gelenekselsporların güçlenmesini sağlayacak. Türkiye'deki başarıhikâyesini diğer ülkelere de anlatıyoruz" diye konuştu.