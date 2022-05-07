Hakan Kurnaz dünya şampiyonu

Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda yarışan Hakan Kurnaz, 2 altın madalya kazandı. Girit adasında yapılan şampiyonada, milli sporcumuz Kurnaz,koparmada 150 ve toplamda324 kiloluk dereceleriylealtın madalyaları boynunataktı. Başarılı haltercimiz, silkme müsabakasında ise 174 kiloluk derecesiyle müsabakayı tamamladı. Bayanlar 71 kilodamücadele eden Aysel Özkan isekoparma müsabakasında 101kilo kaldırıp bronz madalyakazandı. Özkan, silkmede 120 kilo ile beşinci, toplamda da 221 kilo 4. sırada yer aldı.