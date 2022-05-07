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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Hakan Kurnaz dünya şampiyonu

Hakan Kurnaz dünya şampiyonu
Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda yarışan Hakan Kurnaz, 2 altın madalya kazandı. Girit adasında yapılan şampiyonada, milli sporcumuz Kurnaz, koparmada 150 ve toplamda 324 kiloluk dereceleriyle altın madalyaları boynuna taktı. Başarılı haltercimiz, silkme müsabakasında ise 174 kiloluk derecesiyle müsabakayı tamamladı. Bayanlar 71 kiloda mücadele eden Aysel Özkan ise koparma müsabakasında 101 kilo kaldırıp bronz madalya kazandı. Özkan, silkmede 120 kilo ile beşinci, toplamda da 221 kilo 4. sırada yer aldı.

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Hakan Kurnaz dünya şampiyonu
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