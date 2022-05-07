Hakan Kurnaz dünya şampiyonu

Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda yarışan Hakan Kurnaz, 2 altın madalya kazandı. Girit adasında yapılan şampiyonada, milli sporcumuzBaşarılı haltercimiz, silkme müsabakasında ise 174 kiloluk derecesiyle müsabakayı tamamladı.Özkan, silkmede 120 kilo ile beşinci, toplamda da 221 kilo 4. sırada yer aldı.