Kırıkkalespor sezonu değerlendirdi

2021-2022 futbol sezonunu 3.lig 3.grupta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor sezonu 57 puanla 7. Sırada tamamladı. Play of mücadelesini kıl payı kaçıran Kırıkkale ekibinde sezon düzenlenen basın toplantısı ile değerlendirildi. Kulüp binasında yapılan değerlendirme toplantısına Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulüp Başkanı Veli Uça, Teknik Direktör Nihat Baran, yönetim kurulu üyeleri ve taraftar temsilcileri katıldı. Toplantı Teknik Direktörü Nihat Baran'ın sezon değerlendirmesiyle başladı. Baran "Bu iş yönetimlerin , belediyenin desteğiyle olmuyor. Kırıkkale belediye başkanı saygılı takıma en fazla destek veren kişi oldu bir kırıkkaleli olarak teşekkür ediyorum. Beklenen gelirler gelmedi. Of maçına kadar bir şekilde getirdik ama bu maç fişin çekildiği an oldu. Futbolcularda hatalarının farkına vardı ancak yapacak birşey kalmadı, of maçından sonra sendeleme oldu. Çöküşün başladığı maç oldu. Ramazan ayı bizim çöküşümüz de ikinci aşama oldu. Futbolcularımızın yüzde 90 ı oruçtu. Fiziksel olarak etkilendik. Tepecik maçı ile düşüş başladı. Ağrı maçında bütün takım oruçtu, bir puan alsak farklı olurdu. Kaleye şut atamadık".

BAŞARI TOPYEKUN MÜCADELEYLE YAKALANIR

Teknik Direktör Baran "Çokta başarısız bir takım değiliz. Bu şehirde hangi yönetim, hangi hoca gelirse gelsin topyekun mücadele yıksa başarı yakalanamaz. Başarı istiyorsak vekiller bu işin içine girmeli, belediye başkanları destek vermeli, o kadar işadamı var nerede? Büyüklerimiz bu işe el atmadığı sürece başarı yakalanmaz. Sözleşmem bitti, olur olmaz, olmazsa bir taraftar olarak takımımızın yanında oluruz. Bu kadro ile buraya kadar gelebilirsin. İhtiyaç duyulan 4-5 mevkiyi dolduramadık. Bazı maçlarda risk aldık. Son maçımızı kazansaydık ta fark eden bir şey olmayacaktı. Sezonda emeği geçen tüm ekibime teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı,

KULÜBÜ KURUMSALLAŞTIRDIK

Toplantıda çarpıcı ifadeler kullanan Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulüp Başkanı Veli Uça'da akıllardaki bütün sorulara açıklık getirdi. Başkan Uça "Sezon başında 1 milyon 800 bine takım kurduk yeni futbolcuyu 700 bin TL'ye transfer etmemiz gerekiyordu. Takımız dengesi bozulacaktı. Kulübümüzü borçlandırmak istemedik. Hiç bir futbolcunun Bir kuruş pirim alacağı bulunmuyor. O futbolcuyu alsaydık diğerlerini kaybederdik. Kulübü kurumsallaştırdık, pırıl pırıl bir kulüp oluşturduk. Takım ikinci sıraya oturdu, iyi bir konuma geldi, herkes bir taraftan çomak sokmaya çalıştı, ben o zaman paraya istemiyoruz dedim, istesekte vermiyorlar zaten. Biz aldığımız tüm futbolculara kefiliz, daha iyi yere gelecekler. CRIPTOSWAPS ile 1,5 yıllık anlaşma imzalandı, sonra federasyon ile yapılan görüşmede isminin verilemeyeceği yazısı geldi. Mahkemeye verdik, şuanda süreç devam ediyor. 3 milyon alacağımız var" diye konuştu.

TAKIMIN BAŞARISIZ OLMASINI İSTEYENLER OLDU

Başkan Uça "Mardin maçında 5 bin TL olarak açıkladık. Of maçından önce primler ödenmesi gerekiyordu. Kulübün hesabında para yoktu. Ben kendi hesabımda bir miktar para vardı, bende kulüp müdürümle görüştüm 3 er bin TL yatırmış, akşam saatlerinde de geri kalan kısmını yatıracaktık. Ama futbolcular paraları geri iade ettiklerini öğrendik, futbolcular sonra özür diledi ancak olumsuz bir hava oluştu. Bir tane prim borcu yok. Peşinat ve prim borcumuz yok, maç başın alacakları var. Göndereceğimiz futbolcular var, alt yapı önemli 2 futbolcuyu profesyonel yaptık. Bu memleketin takımında en azından 7-8 kendi futbolcumuz olması lazım. Bunun için altyapıya önem veriyoruz. Play of a kalsaydık iyi olurdu ama olmadım. Bu takımın bu boyutuyla başarılı olduğuna inanıyorum. Takımımız zirvede yer aldığı dönemlerde bunu çekemeyenler oldu. Hatta takımın başarısız olmasını isteyenler oldu. Bu kişileri Allaha havale ediyorum. Bu şehrin tek birleştirici unsuru olan Kırıkkalespor'un başarılı olması için bundan sonra da üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğimizin sözünü veriyorum" dedi.