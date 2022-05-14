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Giriş Tarihi: 14.5.2022

Brezilya’da tarih yazdık Olimpiyat şampiyonuyuz!

Brezilya’da tarih yazdık Olimpiyat şampiyonuyuz!
Türk voleybolu dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Son olarak İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımımız, olimpiyat şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, finalde İtalya ile kozlarını paylaştı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, rakibini 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. Milliler böylece oyunlar tarihinde ilk kez Türkiye'yi olimpiyat şampiyonu yapma başarısını gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medyadan yayımladığı mesajla takımımızı tebrik etti.

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Brezilya’da tarih yazdık Olimpiyat şampiyonuyuz!
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