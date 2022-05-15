Haber hattı

BU yıl ilk kez Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenenbugün koşulacak. Organizasyona katılanlar adımlarını iyilik için atacak. Koşu için ödenen ücretler Manisa'daki Vestel City'de üretilen WeWALK Akıllı Baston bağışına dönüşecek. Yarışma sonucunda genel sıralama ve yaş kategorilerini başarı ile tamamlayan ilk 3 erkek ve ilk 3 kadın sporcuya Vestel Hediye Çeki takdim edilecek. Vestel City'den geçecek maraton öncesinde basın toplantısında konuşan Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Türkiye'de doğup global bir marka olan Vestel'in başarısında Manisa'nın önemli bir rolü var. Şehrimizin sadece ekonomik hayatına değil, toplumsal hayatına da katkı sunuyoruz.ifadesini kullandı.ADANA Demirspor'dailekavga iddiası ortalığı karıştırırken,başkan Murat Sancakduruma açıklık getirdi. Sancak,"Balotelli'nin, Yunus'u darp ettiğiiddiaları yalan. Takımda en iyianlaşan oyuncular. G.Saray maçıöncesi bunu kınıyorum" dedi.Yunus Akgün'ü kişisel Instagramhesabından açtığı canlı yayınaalan Sancak,Seni boğazındantutup yakalamış mı, parmakizi var mı?" derken, oyuncununyüzünde iz olmadığı görüldüSABAH Spor Yazarı Erman Toroğlu, Turkuvaz Kitap'tan çıkankitabıyla 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla bir araya geldi. Akçakoca Salonu'ndaki söyleşide Toroğlu, hayatında ilk kez bir kitap fuarına geldiğini söyleyerek, "Türk futbolu bir yere gitmiyor. Çünkü bana göre kurtulma şansı yok. Düşünebiliyor musunuz, Türk futbolunda VAR konuşmalarını dinlemek isteyen hakemler var. Bu yüzden futbol iyi değil, bataktaifadelerini kullandı. Toroğlu, konuşmasını Trabzonspor'un bu sezon şampiyonluğu hak ettiğini belirterek bitirdi.MİLLİ sporcu İlke Özyüksel, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupasıİlke'nin de aralarında yer aldığı 18 sporcunun katılımıyla yapılan finalde 90 dakika içinde gerçekleştirilenetaplarında başarılı bir performans gösteren milli pentatlet, bronz madalyanın sahibi oldu.ROMANYA'DA gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu.20 Yaş altı gruplarında bireysel ve takım tüm şampiyonlukları kazanan Türkiye, büyüklerde ise kadınlar mücadelesinde takım halinde kürsüye çıktı.