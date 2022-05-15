Haber hattı

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Giriş Tarihi: 15.5.2022

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CEYHUN SAMET YÜKSEL
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Manisa şehrini dünya tanıyacak
BU yıl ilk kez Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu" bugün koşulacak. Organizasyona katılanlar adımlarını iyilik için atacak. Koşu için ödenen ücretler Manisa'daki Vestel City'de üretilen WeWALK Akıllı Baston bağışına dönüşecek. Yarışma sonucunda genel sıralama ve yaş kategorilerini başarı ile tamamlayan ilk 3 erkek ve ilk 3 kadın sporcuya Vestel Hediye Çeki takdim edilecek. Vestel City'den geçecek maraton öncesinde basın toplantısında konuşan Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Türkiye'de doğup global bir marka olan Vestel'in başarısında Manisa'nın önemli bir rolü var. Şehrimizin sadece ekonomik hayatına değil, toplumsal hayatına da katkı sunuyoruz. Dünya, Manisa'nın tüm tarihi dokusunu ve güzelliklerini görecek" ifadesini kullandı.

Yunus, yüzünü sağdan, soldan göster bakalım
ADANA Demirspor'da Mario Balotelli ile Yunus Akgün'ün kavga iddiası ortalığı karıştırırken, başkan Murat Sancak duruma açıklık getirdi. Sancak, "Balotelli'nin, Yunus'u darp ettiği iddiaları yalan. Takımda en iyi anlaşan oyuncular. G.Saray maçı öncesi bunu kınıyorum" dedi. Yunus Akgün'ü kişisel Instagram hesabından açtığı canlı yayına alan Sancak, "Yüzünü tam göster bakalım. Sağdan, soldan, alttan… Seni boğazından tutup yakalamış mı, parmak izi var mı?" derken, oyuncunun yüzünde iz olmadığı görüldü

Toroğlu okuyucularıyla kitap fuarında buluştu
SABAH Spor Yazarı Erman Toroğlu, Turkuvaz Kitap'tan çıkan 'Oynadım, Oynattım, Oynatalım' kitabıyla 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla bir araya geldi. Akçakoca Salonu'ndaki söyleşide Toroğlu, hayatında ilk kez bir kitap fuarına geldiğini söyleyerek, "Türk futbolu bir yere gitmiyor. Çünkü bana göre kurtulma şansı yok. Düşünebiliyor musunuz, Türk futbolunda VAR konuşmalarını dinlemek isteyen hakemler var. Bu yüzden futbol iyi değil, batakta" ifadelerini kullandı. Toroğlu, konuşmasını Trabzonspor'un bu sezon şampiyonluğu hak ettiğini belirterek bitirdi.

İLKE ÖZYÜKSEL'den bronz madalya geldi
MİLLİ sporcu İlke Özyüksel, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası 3. etabında bronz madalya kazandı. İlke'nin de aralarında yer aldığı 18 sporcunun katılımıyla yapılan finalde 90 dakika içinde gerçekleştirilen binicilik, eskrim, yüzme ve laser run etaplarında başarılı bir performans gösteren milli pentatlet, bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli atletlerden dört altın madalya birden
ROMANYA'DA gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. Ay-Yıldızlı ekip, Romanya'da 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile en başarılı takım oldu. 20 Yaş altı gruplarında bireysel ve takım tüm şampiyonlukları kazanan Türkiye, büyüklerde ise kadınlar mücadelesinde takım halinde kürsüye çıktı.

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