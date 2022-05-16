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Giriş Tarihi: 16.5.2022 20:43 Son Güncelleme: 16.5.2022 20:43

Buse Naz Çakıroğlu: "İnşallah sonu altın olacak"

İHA
Buse Naz Çakıroğlu: İnşallah sonu altın olacak

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda yarı finale yükseldi. Buse Naz, "İnşallah sonu altın olacak. Şu anlık her şey yolunda" dedi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde 50 kiloda ringe çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli rakibi Aira Cordero Villegas ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan Buse Naz, ilk raundu 4-1, ikinci raundu ise 5-0 alarak yarı finale adını yazdırdı.

"BÜTÜN TAKIM OLARAK YARI FİNALDE DÖVÜŞMEK İSTİYORUZ"

Mücadelenin ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, "Bizim için güzel bir maç oldu. 8'de 8 yaparak bütün takım olarak yarı finalde dövüşmek istiyoruz. Güzel bir turnuva geçiriyoruz. Yarı final ve finale çıktıkça rakiplerimiz zorlaşıyor. İnşallah sonu altın olacak. Şu anlık her şey yolunda" şeklinde konuştu.

"TRİBÜNLERİN COŞKUSUNU GÖRÜP MAÇI KAZANMAK İSTİYORUM"

Tribünlerde kendisine gösterilen yoğun desteğe de değinen milli boksör, "Tribünde insanların bizi desteklemesi bizim için çok önemli. Gerçekten maça çıkarken onlarla birlikte, onların coşkusunu görüp maçı kazanmak istiyorum. Ev sahibi olduğumuz için böyle bir avantajımız da var. Tabi stresimiz de var, kendi kilomuzda şampiyon olmak istiyoruz. Bunu da lehimize çevireceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Buse Naz Çakıroğlu: "İnşallah sonu altın olacak"
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