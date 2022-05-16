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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Manisa’da atletizm şöleni

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Manisa’da atletizm şöleni
BU yıl ilk kez Vestel ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu" renkli görüntülere sahne olurken, heyecanla sonuçlanan maratonda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Bin 624 kişinin katıldığı Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda erkeklerde 01:04:29'luk derecesiyle Boaz Kiptoo Kiplagat, kadınlarda 01:23:02'yle Ezgi Kaya birinciliği elde etti. Türkiye Atletizm Federasyonu aracılığıyla 80 kişilik elit atlet grubu ve 10 yabancı uyruklu elit atletin de katıldığ ı Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil eden Milli Atlet Yavuz Ağralı ve 2021 Türkiye Maraton Şampiyonu Milli Atlet Ömer Alkanoğlu da yer aldı.

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Manisa’da atletizm şöleni
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