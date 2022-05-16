Manisa’da atletizm şöleni

yıl ilk kez Vestel ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu" renkli görüntülere sahne olurken, heyecanla sonuçlanan maratonda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Bin 624 kişinin katıldığı Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'ndaTürkiye Atletizm Federasyonu aracılığıyla 80 kişilik elit atlet grubu ve 10 yabancı uyruklu elit atletin de katıldığ ı Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil eden Milli Atlet Yavuz Ağralı ve 2021 Türkiye Maraton Şampiyonu Milli Atlet Ömer Alkanoğlu da yer aldı.