Haber hattı

İNGILTERE'NIN ev sahipliği yapacağı Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonaları bugün başlıyor. Manchester'da gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek organizasyon öncesiCenk, "Milli formanın değerini biliyorum. Onu giymek çok farklı bir duygu" dedi. Turnuvanın ilk gününde erkeklerdeyarışacak.PARIS Saint-Germain sezon başındaki Lionel Messi transferiyle sahada istediğini tam alamasa da saha dışında rekorları altüst etti. L'Equip'te yer alan habere göre; Fransız temsilcisi gelirleriniToplam gelir 700 milyon Euro'ya (11.7 milyar TL) ulaşırken, bu artışın ezici çoğunluğunun Messi transferinden dolayı olduğu belirtildi. PSG, Messi'den sonrabu sezon satılan 1 milyon formanın yüzde 60'ından fazlasının da Arjantinli'ye ait olduğu vurgulandı.İNGILTERE Championship playoff yarı final rövanş maçında Nottingham Forest, 3-2'lik penaltılar sonucu Sheffield United'ı saf dışı bırakırken, taraftarlar galibiyet sevincinin dozunu kaçırdı.Kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan 36 yaşındaki futbolcu, omuz darbeleriyle yere yığıldı. Sharp bir anda kanlar içinde kalırken, yetkililer tarafından müdahale edildiği kaydedildi.SÜPER Lig'de 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nun son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte program ve düdük çalacak isimler:20.00: Antalyaspor- Galatasaray: Yasin Kol, Gaziantep FK-Çaykur Rize: Emre Kargın.16.00: Altay-Kasımpaşa: Çağdaş Altay, Sivasspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu, 19.00: Beşiktaş-Konyaspor: Sarper Barış Saka, 19.00: Yeni Malatya-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan.16.00: Başakşehir-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan, Karagümrük- Alanyaspor: Fırat Aydınus. 19.00: Adana Demir-Göztepe: Adem Cinek, Hatay-Giresun: Ali Palabıyık.