Haber hattı

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Giriş Tarihi: 19.5.2022

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Tosun'dan moral ziyareti
İNGILTERE'NIN ev sahipliği yapacağı Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonaları bugün başlıyor. Manchester'da gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek organizasyon öncesi Everton'da forma giyen Cenk Tosun, sporcularımızı ziyaret ederek moral verdi. Cenk, "Milli formanın değerini biliyorum. Onu giymek çok farklı bir duygu" dedi. Turnuvanın ilk gününde erkeklerde Deniz Dağdelen, Görkem Polat, Hakan Reçber, kadınlarda ise Rukiye Yıldırım, Merve Dinçel ve Zeliha Ağrıs yarışacak.

Messi'den 11 milyar TL katkı
PARIS Saint-Germain sezon başındaki Lionel Messi transferiyle sahada istediğini tam alamasa da saha dışında rekorları altüst etti. L'Equip'te yer alan habere göre; Fransız temsilcisi gelirlerini yüzde 13 oranında artırarak kulüp rekoru kırdı. Toplam gelir 700 milyon Euro'ya (11.7 milyar TL) ulaşırken, bu artışın ezici çoğunluğunun Messi transferinden dolayı olduğu belirtildi. PSG, Messi'den sonra 11 ek sponsorluk anlaşmasına imza atarken, bu sezon satılan 1 milyon formanın yüzde 60'ından fazlasının da Arjantinli'ye ait olduğu vurgulandı. Fransız ekibinin maç günü gelirleri de 132 milyon Euro'ya yükseldi.

Taraftar, oyuncuyu sakatladı
İNGILTERE Championship playoff yarı final rövanş maçında Nottingham Forest, 3-2'lik penaltılar sonucu Sheffield United'ı saf dışı bırakırken, taraftarlar galibiyet sevincinin dozunu kaçırdı. Sahaya dalan ev sahibi seyirciler, eski bir Forest oyuncusu da olan Sheffield'ın yıldızı Billy Sharp'ı sakatladı. Kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan 36 yaşındaki futbolcu, omuz darbeleriyle yere yığıldı. Sharp bir anda kanlar içinde kalırken, yetkililer tarafından müdahale edildiği kaydedildi. Forest, taraftarın kim olduğunu belirlemek için yetkililerle birlikte çalışacağını duyurdu.

Son hakemler açıklandı!
SÜPER Lig'de 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nun son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte program ve düdük çalacak isimler: Yarın 20.00: Antalyaspor- Galatasaray: Yasin Kol, Gaziantep FK-Çaykur Rize: Emre Kargın. Cumartesi 16.00: Altay-Kasımpaşa: Çağdaş Altay, Sivasspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu, 19.00: Beşiktaş-Konyaspor: Sarper Barış Saka, 19.00: Yeni Malatya-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan. Pazar 16.00: Başakşehir-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan, Karagümrük- Alanyaspor: Fırat Aydınus. 19.00: Adana Demir-Göztepe: Adem Cinek, Hatay-Giresun: Ali Palabıyık.

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