Biz güçlü Türk kadınıyız

Tokyo'da 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli sıklet düşüp İstanbul'da 66 kiloda mücadele etti ancak sonuç değişmedi… Taylandlı Suwannapheng'i yenip burada da en büyük olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Olimpiyatlar sonrası SABAH Spor'a verdiği röportajda manşete taşıdığımız, "Sizi daha çok ağlatacağım" sözlerini hatırlattığımız şampiyon, "Benim hırçınlığım sürdüğü sürece şampiyonluklar her zaman gelecek. İnanan, çok çalışan bir Buse'yi ringde kimsenin yeneceğini düşünmüyorum. İddialı konuşuyorum. 2024'teki Olimpiyat madalyasını da alarak hep beraber ağlamaya devam edeceğiz" dedi.TÜRK kadınları olarak tüm dünyaya 'En iyisi biziz' diye haykırdıklarını belirten Busenaz, "Her şampiyonluğun ayrı bir hikayesi var. Dünya şampiyonasının en özel yanı tribünde bizleri destekleyen ve isimlerimizi haykıran taraftarlarımızla bütünleşmemizdi. Hep birlikte en büyük biziz diye haykırdık" ifadelerini kullandı. Trabzonspor kulübünün sporcusu olan 23 yaşındaki boksör, bordo-mavililerin kendisi için Twitter'dan yaptığı paylaşıma ise, "Şampiyon kulübe şampiyon sporcu yakışır" yanıtını verdi.AYŞE'NIN 19 Mayıs'ta kazandığı altın madalya hepimizi hem duygulandırdı hem motive etti. Haftalardır bugünün hayalini kuruyorduk ve şu an dünya şampiyonu olarak karşınızdayız. F.Bahçe'nin ve devletimizin bize verdiği destek ve önem ortada. Spor Bakanımız hep bizimle birlikteydi. Maçlarımızı ayakta izledi. Bizimle sevinip, tezahüratlara eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok mutlu oldu. Onun hedefi her zaman olimpiyatlarda altın madalya. İnşallah isteğini yerine getireceğiz. 2 madalya çok önemliydi. Dünya şampiyonluğunu kazandım, sırada olimpiyat var.DÜNYA şampiyonu olmanın sevinci, mutluluğu çok başka. Spor denince akla ilk gelen futbol oluyor. Boks da erkek sporu olarak algılanıyor ama Türk kadını olarak gücümüzü ringde gösterdik. Başkanımız Ali Koç'a, başarımız için dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın arayıp tebrik etmesi de bizi gururlandırdı. Kadın boksunda şu an dünyanın 1 numarasıyız. Ben her zaman şunu derim 'Ringde bir Ayşe yarışmıyor, Türk bayrağı yarışıyor.' Biz güçlü Türk kadınıyız. Şimdi önümüzdeki şampiyonalarda aynı başarı için yarışacağız.NORMALDE mücadele eden 12 sporcu gibi gözüküyoruz ama aslında yarışan 84 milyon kişiydik. 7 madalya aldık. 5 altın, 2 bronz, bunların 5 tanesi Fenerbahçe Spor Kulübü'nden. Onun için öncelikle başkanım Ali Koç'a ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramı'nı kampta olduğumuz için yaşayamadık. Dedik ki 'Bizim bayramımız şampiyonadan sonra altın madalyaları kazanınca olacak.' Çok şükür öyle oldu. Benim yaşım 39... Ama bu başarıdan ve mutluluktan sonra yaşımı küçültüp kariyerime devam etmeyi istiyorum (gülerek).TAKIM olarak tarihi bir başarıya imza attık tam 5 altın madalya kazandık. Çok mutluyum. Öyle ki bunu ifade edecek kelime bile bulamıyorum. Gerçekten çok çalıştık ama bunun karşılığını da fazlasıyla aldık. Şampiyonanın tarihi açıklandığından beri ülkemizi gururlandırmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Türk kadının gücünü herkese gösterdik ama bu başarılar burada bitmeyecek Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Paris Olimpiyatları'nda da birincilik için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimse şüphe duymasın.Dünya Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladım ama bundan sonraki yarışmalarda hedefim altın madalya. 3 ay boyunca evimize gitmedik yeri geldi ağladık, başarı için fedakârlıklar yaptık ama sonunda Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdik.F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, şampiyon boksör ve antrenörlerini kutlayıp, "Siz sadece Türk kadın boksunun değil Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de tarihine altın harflerle adınızı yazdırdınız" dedi. Koç, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile yaptığı görüşmeyi de aktarıp, "Emeklerimizin, gayretlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere söylemesi camiamız için önemli. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.