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Giriş Tarihi: 22.5.2022 16:05

Fransa Açık'ta Jabeur ve Thiem'den erken veda

AA
Fransa Açık’ta Jabeur ve Thiem’den erken veda

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta daha önce iki kez final oynama başarısı gösteren Avusturyalı Dominic Thiem ile kadınlarda dünya 6 numarası Tunuslu Ons Jabeur ilk turda elendiler.

Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ve bu yıl 22 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde 121. kez organize edilen Roland Garros'da, ana tablo maçları başkent Paris'te başladı.

İki kez Fransa Açık finalisti Thiem, Bolivyalı Hugo Dellien'e 6-3, 6-2, 6-4 setlerle 3-0 yenildi. Mart ayındaki bilek sakatlığı dönüşünden bu yana oynadığı hiçbir turnuvada maç kazanamayan Avusturyalı raket, Fransa Açık'ta da ilk turda elenmiş oldu.

Dünya 6 numarası Ons Jabeur da Fransa Açık'ın açılış gününde Magda Linette'e ilk turda mağlup oldu. Tunuslu raket, Linette'e karşı ilk seti 6-2 kazandıktan sonraki iki seti 7-6 (7-4) ve 7-5 ile kaybederek turnuvanın ilk turunda elendi.

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Fransa Açık'ta Jabeur ve Thiem'den erken veda
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