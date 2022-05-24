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Giriş Tarihi: 24.5.2022 14:37

Djokovic'e göre Rus ve Belaruslu tenisçilerin Wimbledon'dan men edilmesi yanlış

AA
Djokovic’e göre Rus ve Belaruslu tenisçilerin Wimbledon’dan men edilmesi yanlış

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Novak Djokovic, Rus ve Belaruslu tenisçilerin sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'dan men edilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Djokovic, geçen yıl da dahil 6 şampiyonluk kazandığı Wimbledon'ı organize eden All England Lawn Tenis Kulübü'nün karar öncesi oyuncular, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) veya Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ile görüşmediğini hatırlatarak, "Hassas ve neye karar verirseniz verin çatışma yaratacak bir konu. Ne yazık ki birleşme yerine ayrışmaya sebep olacak. Bu nedenle kararın yanlış olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ATP ve WTA'nın Wimbledon'a bu yıl sıralama puanı vermeme kararını desteklediğini ve Wimbledon'da oynamak istediğini belirten Sırp tenisçi, "Wimbledon, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum turnuva. Bu nedenle olaya puan veya para ödülü perspektifinden bakmıyorum." yorumunu yaptı.

Erkeklerde dünya 2 numarası Daniil Medvedev ve kadınlar klasmanının 7. basamağındaki Aryna Sabalenka başta olmak üzere birçok seribaşı tenisçinin katılamayacağı 2022 Wimbledon, 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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Djokovic'e göre Rus ve Belaruslu tenisçilerin Wimbledon'dan men edilmesi yanlış
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