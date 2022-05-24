Sporcularınla gururlan Türkiye

45 MİLYON GENCI OLAN MİLLET BUNU HAK EDİYOR

VOLEYBOL DEĞİL SPOR ÜLKESI OLALIM

YATIRIMLAR SONUCU GETİRİYOR

HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİL

CUMHURBAŞKANIMIZIN VİZYONUNUN ESERİ

HER ŞEY BAYRAĞIMIZ İÇİN

Bir varmış, bir yokmuş değil artık hep varmış…Başarı merdivenlerini güvenle ve emin adımlarla çıkan Türkiye, yarıştığı tüm kulvarlarda rakiplerinindiye düşündüğü taraf...Çok değil geçen yaz Tokyo Olimpiyatları'nda altın alarak tarih yazan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalyalı Buse Naz Çakıroğlu'nun açtığı yolda bu kez 7 kızımız yumruklarını madalyaya vurdu.5 altın, 2 bronz çıkaran sporcularımız takım halinde dünya şampiyonu oldu.bu kez Real Madrid'i devirerek alıp, başarısının tesadüf olmadığını basketbol dünyasına gösterdi. Bu sezon yarıştığı 4 kulvarda da şampiyon olanOlimpiyatlarda 2 bronz madalya kazanan tekvandocularımızEtimesgut Belediye ise Ampute Şampiyonlar Ligi'nde Polonya'da Wisla Krakow'u 5-2 yenerek bu kulvarda Avrupa'nın en büyüğü oldu."Böyle bir mutluluk 100 yılda bir olur ancak burada bitmedi. Bu bir başlangıç. Çocuklarımız 10 yıllık bir emeğin sonucunda bu başarıya ulaştı. Yaklaşık 1 ay sonra Akdeniz Oyunları var.Bu onun bir provasıydı. 45 milyon genci olan bir milletin bunu hak ettiğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımız ve teşkilatımıza bizlere verdikleri çok büyük destek için teşekkür ediyorum" diyerek duygularını dile getirdi."VakıfBank'ın yaptığı büyük bir başarı. Ayrıca U21 Kız ve U22 Erkek Milli Takımlarımız namağlup Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne kaldı.ama ben istiyorum ki boksta, basketbolda, tekvandodaki başarılar diğer branşlarda da yaşansın ve tam bir spor ülkesi olalım. Başarılı olan sporcularımız göğsümüzü kabarttı. Bayrağımızı zirveye taşıdı. Hem VakıfBank'ı, milli oyuncularımızı hem de diğer branşlarda başarı elde eden sporcuları tebrik ediyorum" dedi.Anadolu Efes'in başarısıyla tüm Türkiye'nin gurur duyduğunu belirtip şunları söyledi: "Son 6 senede elde edilen başarılar bizleri mutlu ediyor. Federasyon olarak kulüplerimizle omuz omuzayız ve onları destekliyoruz. Bu başarı kulüplerimizin inanılmaz yatırımlarıyla dolu.Anadolu Efes'in üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması, basketbol tarihi açısından bir ilk ve büyük önem taşıyor.""Her branşta üst üste gelen başarılar benim için tesadüf değil. Çünkü gayreti ve yapılan çalışmaları biliyorum.Bunu başkanından fizyoterapistine kadar bir ekip ruhu içinde yapıyoruz. Sadece tatamide değil organizasyonlarda da varız. Bugün tekvando ile ilgili bir organizasyon olduğunda ya başındayız ya da içindeyiz. İstikrarlı, başarıya inanmış spor adamları olarak devletimizin desteğiyle 19 olan madalya sayısını 29'lara, 39'lara çıkaracağız" ifadelerini kullandı.ise şunları söyledi: "Başarılar bir anda gelen sonuçlar değil. Sporun ve sporcunun hamisi Cumhurbaşkanımızın çizdiği büyük vizyonun eseri.Spor bakanlığımızın da hizmetimize verdiği tesislerle branşlarımızda üst üste güzel sonuçlar aldık. Ampute konusunda da dünya markasıyız. Ekim ayının başında da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'da Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. 600'e yakın sporcu gelecek. Ampute'nin merkezi olacağız."ETİMESGUT Belediye Ampute Futbol Takımı, 2019'daki Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu'na bir yenisini ekledi. SABAH Spor'a konuşan teknik direktör İsmail Temiz, "Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaparken, 2001'de mayına basarak bacağımı kaybettim ve gazi oldum. Daha önce vatan savunmasındaydım, şimdi futbol sahalarında ülkeme başarı getiriyorum. Nefesim el verdiği sürece Ay-Yıldızlı bayrağım için mücadele edeceğim" dedi. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ise "Ampute futbol takımımız için 5 yıldır çok güzel emekler verdik. Milli Takım'ın iskeletini de bizim takımımız oluşturuyor, bunun da gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.Fatma AKSU / Ankara