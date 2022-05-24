Sporcularınla gururlan Türkiye

Türkiye sporda başarı merdivenlerini artık emin adımlarla çıkıyor. ‘Bir varmış, bir yokmuş’ dönemi yerini, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde yarışılan tüm kulvarlarda tekrarlanan ve katlanarak büyüyen başarılara bıraktı
Bir varmış, bir yokmuş değil artık hep varmış… Elde edilenbaşarıların tesadüf olmadığı,son dört günde gelen madalyalar vekupalarla bir kez daha tasdiklendi. Başarı merdivenlerini güvenle ve emin adımlarla çıkan Türkiye, yarıştığı tüm kulvarlarda rakiplerinin 'Yenebilir miyim' diye düşündüğü taraf...
VAKIFBANK REKOR KIRDI
Çok değil geçen yaz Tokyo Olimpiyatları'nda altın alarak tarih yazan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalyalı Buse Naz Çakıroğlu'nun açtığı yolda bu kez 7 kızımız yumruklarını madalyaya vurdu. İstanbul'un ev sahipliğiyaptığı Kadınlar Boks Dünya Şampiyonası'ndan 5 altın, 2 bronz çıkaran sporcularımız takım halinde dünya şampiyonu oldu. Anadolu Efes, geçen yıl kaldırdığıTHY Avrupa Ligi Şampiyonluğukupasını bu kez Real Madrid'i devirerek alıp, başarısının tesadüf olmadığını basketbol dünyasına gösterdi. Bu sezon yarıştığı 4 kulvarda da şampiyon olan VakıfBank,voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'ninson şampiyonu İtalyan Imoco Volley'idevirip, tarihinde 5. kez Avrupa'nınen büyüğü oldu ve rekoru elinegeçirdi. Olimpiyatlarda 2 bronz madalya kazanan tekvandocularımız AvrupaŞampiyonası'nda 19 madalya ileşov yapmakla kalmadı takım halindede kürsünün ilk basamağına çıktı. Etimesgut Belediye ise Ampute Şampiyonlar Ligi'nde Polonya'da Wisla Krakow'u 5-2 yenerek bu kulvarda Avrupa'nın en büyüğü oldu. Başarı göğsümüzükabartan sporcularımızın, gururuise tüm Türkiye'nin.
45 MİLYON GENCI OLAN MİLLET BUNU HAK EDİYOR
BOKS FEDERASYONU BAŞKANI EYÜP GÖZGEÇ "Böyle bir mutluluk 100 yılda bir olur ancak burada bitmedi. Bu bir başlangıç. Çocuklarımız 10 yıllık bir emeğin sonucunda bu başarıya ulaştı. Yaklaşık 1 ay sonra Akdeniz Oyunları var. Ondan sonrahedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Bu onun bir provasıydı. 45 milyon genci olan bir milletin bunu hak ettiğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımız ve teşkilatımıza bizlere verdikleri çok büyük destek için teşekkür ediyorum" diyerek duygularını dile getirdi.
VOLEYBOL DEĞİL SPOR ÜLKESI OLALIM
VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET AKIF ÜSTÜNDAĞ "VakıfBank'ın yaptığı büyük bir başarı. Ayrıca U21 Kız ve U22 Erkek Milli Takımlarımız namağlup Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne kaldı. Gerçek birvoleybol ülkesiyiz ama ben istiyorum ki boksta, basketbolda, tekvandodaki başarılar diğer branşlarda da yaşansın ve tam bir spor ülkesi olalım. Başarılı olan sporcularımız göğsümüzü kabarttı. Bayrağımızı zirveye taşıdı. Hem VakıfBank'ı, milli oyuncularımızı hem de diğer branşlarda başarı elde eden sporcuları tebrik ediyorum" dedi.
YATIRIMLAR SONUCU GETİRİYOR
BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HIDAYET TÜRKOĞLU Anadolu Efes'in başarısıyla tüm Türkiye'nin gurur duyduğunu belirtip şunları söyledi: "Son 6 senede elde edilen başarılar bizleri mutlu ediyor. Federasyon olarak kulüplerimizle omuz omuzayız ve onları destekliyoruz. Bu başarı kulüplerimizin inanılmaz yatırımlarıyla dolu. Türk basketbolunu veTürk sporunu iyi yerlere getiren herkeslegurur duyuyoruz. Anadolu Efes'in üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması, basketbol tarihi açısından bir ilk ve büyük önem taşıyor."
HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİL
TEKVANDO FEDERASYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN "Her branşta üst üste gelen başarılar benim için tesadüf değil. Çünkü gayreti ve yapılan çalışmaları biliyorum. Bu başarılarda; birikim, tecrübe,disiplin ve organizasyon var. Bunu başkanından fizyoterapistine kadar bir ekip ruhu içinde yapıyoruz. Sadece tatamide değil organizasyonlarda da varız. Bugün tekvando ile ilgili bir organizasyon olduğunda ya başındayız ya da içindeyiz. İstikrarlı, başarıya inanmış spor adamları olarak devletimizin desteğiyle 19 olan madalya sayısını 29'lara, 39'lara çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANIMIZIN VİZYONUNUN ESERİ
TÜRKIYE BEDENSEL ENGELLILER FEDERASYONU BAŞKANI MUAZ ERGEZEN ise şunları söyledi: "Başarılar bir anda gelen sonuçlar değil. Sporun ve sporcunun hamisi Cumhurbaşkanımızın çizdiği büyük vizyonun eseri. Sporcularımızınmaddi ve yasal hakları ciddi bir seviyeye yükseltildi. Spor bakanlığımızın da hizmetimize verdiği tesislerle branşlarımızda üst üste güzel sonuçlar aldık. Ampute konusunda da dünya markasıyız. Ekim ayının başında da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'da Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. 600'e yakın sporcu gelecek. Ampute'nin merkezi olacağız."
HER ŞEY BAYRAĞIMIZ İÇİN
ETİMESGUT Belediye Ampute Futbol Takımı, 2019'daki Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu'na bir yenisini ekledi. SABAH Spor'a konuşan teknik direktör İsmail Temiz, "Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaparken, 2001'de mayına basarak bacağımı kaybettim ve gazi oldum. Daha önce vatan savunmasındaydım, şimdi futbol sahalarında ülkeme başarı getiriyorum. Nefesim el verdiği sürece Ay-Yıldızlı bayrağım için mücadele edeceğim" dedi. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ise "Ampute futbol takımımız için 5 yıldır çok güzel emekler verdik. Milli Takım'ın iskeletini de bizim takımımız oluşturuyor, bunun da gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
Fatma AKSU / Ankara