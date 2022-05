150 yıl sonra yeni menzil taşı Mete Gazoz adıyla açıldı: "Gurur verici bir şey"

HAYDAR ALİ YILDIZ: ORGANİZASYONU, FETHİN 569'UNCU YILINDA YİNE AYNI HEYECANLA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Menzil taşının Osmanlı okçuluğunda rekor anlamına geldiğini belirten Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu yıl 10. Uluslararası Fetih Kupası'nı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakıf olarak gerçekleştirmenin heyecanı ve gururu içerisindeyiz. 10 yıldır, pandemi döneminde dahil hem spor organizasyonu hem de kültür festivali anlamında gerçekleştirdiğimiz organizasyonu, fethin 569'uncu yılında yine aynı heyecanla gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 10. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılışını olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz adına, buraya bir menzil taşı koyarak gerçekleştireceğiz. Menzil taşı geleneği, Osmanlı okçuluğunda, geleneksel okçulukta bir rekor anlamına geliyor. Şu anda Mete Gazoz'un adına yapılmış olan bu menzil taşı, padişahlara ait menzil taşlarının hemen yanında yer alıyor. Mete Gazoz, bizim gençlerimizin dünyada neler başarabileceğinin bütün dünya tarafından bilinen ismi. Bu bakımdan kendisini Okçular Vakıf olarak tebrik ediyoruz. Millet olarak her başarıyı, başarılıyı takdir etme sorumluluğumuz var. Hemen yanımda paralimpikte olimpiyat şampiyonu olan sporcularımız var. Her biriyle gurur duyuyoruz. Bize, milletimize bu heyecanı yaşattılar. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bakanlıklarımıza, bakanlarımıza, emeği geçen herkese, değerli sporcularımıza, milletimize sevgiler saygılar sunuyorum" diye konuştu.