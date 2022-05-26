150 yıl sonra yeni menzil taşı Mete Gazoz adıyla açıldı: "Gurur verici bir şey"

BİLAL ERDOĞAN: BİZ GERÇEK ANLAMDA AMATÖR BİR RUHU, MİLLİ SPORUMUZUN ZİRVEYE TAŞINMASI İÇİN SEFERBER ETTİK

Türkiye'nin okçulukta yakaladığı başarının tesadüf olmadığını dile getiren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Türkiye'nin okçuluktaki başarısı bir tesadüf değil. Biz gerçek anlamda amatör bir ruhu, milli sporumuzun zirveye taşınması için seferber ettik. Federasyonumuz, kulüplerimiz, devletimizin ilgili kurumları ve sponsorlar, sistemli çalışarak, büyük hedefleri önümüze koyarak bugünlere geldik. Mete'nin olimpiyatlarda bireyselde altın madalyayı almanın ne kadar zor olduğunu, okçuluğu bilmeyenlere anlatmaya çalışıyorum. Buradaki menzil taşları da devrinin en iyi okçularının anısına dikildi. Mete Gazoz'un menzil taşının bulunması tarihte Türk milletinin okçulukta tekrar zirveye yürüyüşünün başlangıcı olarak hatırlanacak. Biz, Mete'ye okçulukta ardından gelecek bütün başarılara ilham verdiği için teşekkür ediyoruz. Örnek bir sporcu, gözlerindeki ışıltı bile gençlerimizi heyecanlandırıyor. Milli takımımızda da nice madalyalar ve başarılar gelmeye devam edecek. Bizler de Türkiye'nin okçuluk ailesi olarak sizleri desteklemeye devam edeceğiz. 10'uncu Fetih Kupamız hayırlara vesile olsun. Bizim fetihten anladığımız, kalplerin fethi. İnsanların kazanılması, insanların yüzlerinin gülmesi... Geleceğin fethi, geleceğin aydınlığı demek bizim için. İnşallah Fetih Kupası da insanlarda yeniden bu aydınlanmanın yaşanması için vesile olur. İnşallah çok başarılı bir organizasyonu daha önümüzdeki üç günde gerçekleştireceğiz. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.