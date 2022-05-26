Eski Formula 1 patronu tutuklandı!

Reuters'ta yer alan haberde, Brezilya'dan İsviçre'ye giden özel bir uçağa binen ve izinsiz bir şekilde silah taşıdığı tespit edilen Bernie Eclestone'ın Brezilya'daki bir havaalanında gözaltına alındığı ve sonrasında tutuklandığı ifade edildi.



Ecclestone'ın ifadesinde silaha sahip olduğunu ancak seyahat esnasında kendisine ait bir bagajda olduğunun farkında olmadığını söylediği kaydedildi.

İfadesinin alınmasının ardından Ecclestone'ın kefaletle serbest kaldığı ve İsviçre'ye seyahatine izin verildiği belirtildi.

Formula 1'de uzun yıllar yöneticilik yapan Bernie Ecclestone, Liberty Media'nın organizasyonu devralmasının ardından 2017'de tüm görevlerinden ayrılmıştı.