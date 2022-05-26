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Giriş Tarihi: 26.5.2022 16:27 Son Güncelleme: 26.5.2022 16:29

Eski Formula 1 patronu tutuklandı!

Eski Formula 1 patronu tutuklandı!

Eski Formula 1 yöneticilerinden Bernie Ecclestone'nin, ruhtasız silah taşıdığı gerekçesiyle Brezilya'da tutuklandığı ve kefaretle serbest bırakıldığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Reuters'ta yer alan haberde, Brezilya'dan İsviçre'ye giden özel bir uçağa binen ve izinsiz bir şekilde silah taşıdığı tespit edilen Bernie Eclestone'ın Brezilya'daki bir havaalanında gözaltına alındığı ve sonrasında tutuklandığı ifade edildi.

Ecclestone'ın ifadesinde silaha sahip olduğunu ancak seyahat esnasında kendisine ait bir bagajda olduğunun farkında olmadığını söylediği kaydedildi.

İfadesinin alınmasının ardından Ecclestone'ın kefaletle serbest kaldığı ve İsviçre'ye seyahatine izin verildiği belirtildi.

Formula 1'de uzun yıllar yöneticilik yapan Bernie Ecclestone, Liberty Media'nın organizasyonu devralmasının ardından 2017'de tüm görevlerinden ayrılmıştı.

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Eski Formula 1 patronu tutuklandı!
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