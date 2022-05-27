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Giriş Tarihi: 27.5.2022

Okçulukta dünya merkezi olacağız

Okçulukta dünya merkezi olacağız
İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılış töreni, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un katılımıyla yapıldı. Mete Gazoz adına dikilen menzil (rekor) taşının da yer aldığı Beyoğlu'ndaki Okçular Vakfı'nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Federasyonumuz, kulüplerimiz, Okçular Vakfı'mız, devletimizin ilgili kurumları sistemli çalışarak, büyük hedefleri önümüze koyarak bugünlere geldik. Buradaki menzil taşları, devrinin en iyi okçuları anısına dikildi. Bunların yanında Mete Gazoz'un da menzil taşının bulunması, tarihte Türk milletinin okçulukta yeniden zirveye yürüyüşünün başlangıcı diye hatırlanacak. İnşallah İstanbul hem okçulukta hem de geleneksel okçulukta bir dünya merkezi olarak yerini tahkim edecektir" dedi. Bugün başlayacak Fetih Kupası'nda 32 ülkeden 500 sporcu mücadele edecek.

GAZOZ İÇİN MENZİL TAŞI DİKİLDİ
Uluslararası Fetih Kupası'nın açılış töreni Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ve milli okçuların katılımıyla yapıldı. Okçular Tekkesi'ne Gazoz'un adına menzil taşı dikildi

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Okçulukta dünya merkezi olacağız
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