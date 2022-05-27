Okçulukta dünya merkezi olacağız

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenenDünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un katılımıyla yapıldı. Mete Gazoz adına dikilen menzil (rekor) taşının da yer aldığı Beyoğlu'ndaki Okçular Vakfı'nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Federasyonumuz, kulüplerimiz, Okçular Vakfı'mız, devletimizin ilgili kurumları sistemli çalışarak, büyük hedefleri önümüze koyarak bugünlere geldik.İnşallah İstanbul hem okçulukta hem de geleneksel okçulukta bir dünya merkezi olarak yerini tahkim edecektir" dedi.Uluslararası Fetih Kupası'nın açılış töreni Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ve milli okçuların katılımıyla yapıldı. Okçular Tekkesi'ne Gazoz'un adına menzil taşı dikildi