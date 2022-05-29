Altın kardeşler

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda kadın kumitede Eda, Slovakyalı Kopunova’yı; erkek kumitede ise kardeşi Erman, İngiliz Brian’ı devirip altın madalyayı kazandılar
Gaziantep'te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda final için tatamiye çıkan kadın kumitede milli sporcu Eda Eltemur ile erkek kumitede mücadele eden kardeşi Erman Eltemur, altın kazanarak Avrupa Şampiyonu oldular. Eda, 68 kilo finalindeSlovakyalı Kopunova'yla karşılaştı.Etkili oyunla rakibini2-0'lık skorla deviren milli sporcu,müsabakayı kazanarak millitakıma şampiyonadaki ilk altınmadalyayı kazandırdı. Erkek kumite 78 kilo finali için tatamiye çıkan Erman Eltemur ise İngiliz sporcu Wilkins Brandon Brian'ı 3-1 ile geçerek kız kardeşi Eda gibi Avrupa şampiyonluğu elde etti.
KARATEDE MADALYA YAĞMURU
AVRUPA Karate Şampiyonası'nda Eltemur kardeşlerden sonra diğer sporcularımız da fırtına gibi esti. Erkekler kata finalinde AliSofuoğlu, toplamda 27.34 puan elde ederek İspanya'dan HugoCapdevila'yı yendi ve Avrupa Şampiyonu oldu. 60 kilo finalinde Eray Şamdan, İtalyan rakibi Angelo Crescenzo'yu devirerek altın madalyaya uzandı. 67 kiloda finalinde BurakUygur, Yunanistan'dan Dionysios Xenos'u mağlup ederek altın kazandı. Kadınlar kumite finalinde 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, İtalyan Perfettto Erminia'yı 9-5 yenerek şampiyon oldu.