Altın kardeşler

aziantep'te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda final için tatamiye çıkan kadın kumitede milli sporcu Eda Eltemur ile erkek kumitede mücadele eden kardeşi Erman Eltemur, altın kazanarak Avrupa Şampiyonu oldular.Erkek kumite 78 kilo finali için tatamiye çıkan Erman Eltemur ise İngiliz sporcu Wilkins Brandon Brian'ı 3-1 ile geçerek kız kardeşi Eda gibi Avrupa şampiyonluğu elde etti.Karate Şampiyonası'nda Eltemur kardeşlerden sonra diğer sporcularımız da fırtına gibi esti. Erkekler kata finalinde60 kilo finalinde Eray Şamdan, İtalyan rakibi Angelo Crescenzo'yu devirerek altın madalyaya uzandı., Yunanistan'dan Dionysios Xenos'u mağlup ederek altın kazandı. Kadınlar kumite finalinde 50 kiloda, İtalyan Perfettto Erminia'yı 9-5 yenerek şampiyon oldu.