Fetih Kupası’nda oklar 12’den vurdu

stanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması nefes kesti. Organizasyonda, olimpik yay erkeklerde olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, birinci oldu. Aynı dalda kadınlarda da Elif Berra ilk sırayı aldı. Beyoğlu'ndaki Okçular Vakfı'nda Gazoz ile dereceye giren diğer sporculara ödüllerini veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,şeklinde konuştu.erkek kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini veren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da şöyle konuştu: "Umarım nice başarılara yürüyen ülkemiz için bu Fetih Kupası bir milat olur. Başarı trendini takip ettiğimizde kulüpler, federasyonumuz,Bütün şampiyonalarda Türkiye çekinilen rakip olmuş durumda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."