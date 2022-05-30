Fetih Kupası’nda oklar 12’den vurdu

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen organizasyonda, olimpik yay erkeklerde olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, kadınlarda da Elif Berra altın madalya aldı
İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması nefes kesti. Organizasyonda, olimpik yay erkeklerde olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, birinci oldu. Aynı dalda kadınlarda da Elif Berra ilk sırayı aldı. Beyoğlu'ndaki Okçular Vakfı'nda Gazoz ile dereceye giren diğer sporculara ödüllerini veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Daha güçlü, aydınlıkTürkiye için olduğu gibi,İstanbul için de bu fetihbilinciyle, gönüllerin fethiruhuyla daha güçlü yarınlarayürüyeceğimizin altınıçizmek istiyorum" şeklinde konuştu.
ERDOĞAN: OKÇULUKTA DÜNYANIN ZİRVESİNDEYİZ
PUTA erkek kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini veren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da şöyle konuştu: "Umarım nice başarılara yürüyen ülkemiz için bu Fetih Kupası bir milat olur. Başarı trendini takip ettiğimizde kulüpler, federasyonumuz, sayılardakiartışlar göz önüne alındığında Türkiyeokçulukta dünyanın zirvesinde. Sadece MeteGazoz değil artık milli takım da aynı seviyede. Bütün şampiyonalarda Türkiye çekinilen rakip olmuş durumda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."