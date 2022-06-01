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Giriş Tarihi: 1.6.2022 15:56

Daria Kasatkina, Fransa Açık'ta yarı finale kaldı!

AA
Daria Kasatkina, Fransa Açık’ta yarı finale kaldı!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 20 numaralı seribaşı Daria Kasatkina, 29 numaralı seribaşı Veronika Kudermetova'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 20 numaralı seribaşı Daria Kasatkina, 29 numaralı seribaşı Veronika Kudermetova'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Başkent Paris'teki turnuvanın 11. gününde oynanan tek kadınlar çeyrek finalinde, tarafsız sporcu olarak mücadele eden Rus tenisçiler Kudermetova ile Kasatkina karşılaştı.

İki saat 8 dakika süren karşılaşmayı 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanan Kasatkina, bir grand slam turnuvasında ilk kez yarı finale kaldı.

Kasatkina, yarı finalde Iga Swiatek-Jessica Pegula eşleşmesinin galibiyle korta çıkacak.

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Daria Kasatkina, Fransa Açık'ta yarı finale kaldı!
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