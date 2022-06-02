Köyden indim piste

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Giriş Tarihi: 2.6.2022

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Köyde hayvan otlatırken keşfedildiğinde 12 yaşındaydı. Erzurum Spor Lisesi’nde başlayan hikâyesi Fenerbahçe’ye uzanan Dilek Koçak’in ismi artık rekorlarla anılıyor

Mersin'de 15 Mayıs'ta 800 metrede 15 yıldır kırılmayan Türkiye rekorunu 2.06.95'le tarihe gömen, 29 Mayıs'ta da Bursa'da 2.04.35 koşarak 18 Yaş Altı Türkiye rekorunu iki haftada iki kez kıran Dilek Koçak'ın hikâyesi filmlere konu olacak türden... 16 yaşındaki Dilek 4 yıl önce Erzurum'un 2.450 rakımlı Karayazı ilçesinde ailesiyle çobanlık yapıyordu. Onun talihini değiştiren isim Karayazı'da görev yapan beden eğitimi öğretmeni ve atletizm antrenörü Cahit Demir oldu. "Babam yazın ot biçmeye giderken ben hayvanlara bakıyordum" diye anlatıyor Dilek o günleri... Genç sporcu, "Dünyaya ilk gözümü açtığımda hayvanlarımız vardı, çobanlık yaptım. Sonra Cahit Demir hoca köye geldi, 'yeteneklisin, ilçeye gel spora başla' dedi. Ben de kabul ettim. Babam da bana çok destek oldu" ifadelerini kullandı.



OLİMPİYAT MADALYASI ALACAĞIMA İNANIYORUM
HOCASI Cahit Demir'in yardımıyla Erzurum Spor Lisesi'ne girdiğini belirten Koçak, "Antrenmanlara başladıktan 9 ay sonra Türkiye şampiyonu olduk. Salon yarışlarında 1500 metreyi 4.37 koşarak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne kayıt yapma hakkı kazandım ve bunun bana çok faydası oldu. Antrenmanlarla bayağı geliştim. Kolombiya'da Dünya Şampiyonası olacak, oraya gitmeye hak kazandım. Ayrıca U-18 Avrupa Şampiyonası var İsrail'de. Ama ben olimpiyatlarda da madalya alacağıma inanıyorum" diye konuştu.

F.BAHÇE'NİN DESTEĞİ BÜYÜK
FENERBAHÇE'NİN geçen yıl kendisini istediğini ve 2 sporcu arkadaşıyla kulübe katıldıklarını aktaran Koçak, kulübün kendisine çok büyük katkısının olduğuna dikkati çekerek, "Başkan Ali Koç, Mersin'de kırdığım Türkiye rekoru nedeniyle bir tebrik mesajı yollamıştı. Fenerbahçe'nin bize çok desteği var" dedi.

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