Köyden indim piste

Mersin'de 15 Mayıs'ta 800 metrede 15 yıldır kırılmayan Türkiye rekorunu 2.06.95'le tarihe gömen, 29 Mayıs'ta da Bursa'da 2.04.35 koşarak 18 Yaş Altı Türkiye rekorunu iki haftada iki kez kıran Dilek Koçak'ın hikâyesi filmlere konu olacak türden... 16 yaşındaki Dilek 4 yıl önce Erzurum'un 2.450 rakımlı Karayazı ilçesinde ailesiyle çobanlık yapıyordu. Onun talihini değiştiren isim Karayazı'da görev yapan beden eğitimi öğretmeni ve atletizm antrenörü Cahit Demir oldu.diye anlatıyor Dilek o günleri... Genç sporcu, "Dünyaya ilk gözümü açtığımda hayvanlarımız vardı, çobanlık yaptım. Sonra Cahit Demir hoca köye geldi,dedi. Ben de kabul ettim. Babam da bana çok destek oldu" ifadelerini kullandı.HOCASI Cahit Demir'in yardımıyla Erzurum Spor Lisesi'ne girdiğini belirten Koçak,diye konuştu.FENERBAHÇE'NİN geçen yıl kendisini istediğini ve 2 sporcu arkadaşıyla kulübe katıldıklarını aktaran Koçak, kulübün kendisine çok büyük katkısının olduğuna dikkati çekerek, "Başkan Ali Koç, Mersin'de kırdığım Türkiye rekoru nedeniyle bir tebrik mesajı yollamıştı. Fenerbahçe'nin bize çok desteği var" dedi.