Köyden indim piste

Köyde hayvan otlatırken keşfedildiğinde 12 yaşındaydı. Erzurum Spor Lisesi’nde başlayan hikâyesi Fenerbahçe’ye uzanan Dilek Koçak’in ismi artık rekorlarla anılıyor
Mersin'de 15 Mayıs'ta 800 metrede 15 yıldır kırılmayan Türkiye rekorunu 2.06.95'le tarihe gömen, 29 Mayıs'ta da Bursa'da 2.04.35 koşarak 18 Yaş Altı Türkiye rekorunu iki haftada iki kez kıran Dilek Koçak'ın hikâyesi filmlere konu olacak türden... 16 yaşındaki Dilek 4 yıl önce Erzurum'un 2.450 rakımlı Karayazı ilçesinde ailesiyle çobanlık yapıyordu. Onun talihini değiştiren isim Karayazı'da görev yapan beden eğitimi öğretmeni ve atletizm antrenörü Cahit Demir oldu. "Babam yazın ot biçmeyegiderken ben hayvanlarabakıyordum" diye anlatıyor Dilek o günleri... Genç sporcu, "Dünyaya ilk gözümü açtığımda hayvanlarımız vardı, çobanlık yaptım. Sonra Cahit Demir hoca köye geldi, 'yeteneklisin, ilçeyegel spora başla' dedi. Ben de kabul ettim. Babam da bana çok destek oldu" ifadelerini kullandı.
OLİMPİYAT MADALYASIALACAĞIMA İNANIYORUM
HOCASI Cahit Demir'in yardımıyla Erzurum Spor Lisesi'ne girdiğini belirten Koçak, "Antrenmanlara başladıktan9 ay sonra Türkiye şampiyonuolduk. Salon yarışlarında 1500metreyi 4.37 koşarak TürkiyeOlimpiyat Hazırlık Merkezi'nekayıt yapma hakkı kazandımve bunun bana çok faydasıoldu. Antrenmanlarla bayağıgeliştim. Kolombiya'da DünyaŞampiyonası olacak, oraya gitmeyehak kazandım. AyrıcaU-18 Avrupa Şampiyonası varİsrail'de. Ama ben olimpiyatlardada madalya alacağıma inanıyorum" diye konuştu.
F.BAHÇE'NİN DESTEĞİ BÜYÜK
FENERBAHÇE'NİN geçen yıl kendisini istediğini ve 2 sporcu arkadaşıyla kulübe katıldıklarını aktaran Koçak, kulübün kendisine çok büyük katkısının olduğuna dikkati çekerek, "Başkan Ali Koç, Mersin'de kırdığım Türkiye rekoru nedeniyle bir tebrik mesajı yollamıştı. Fenerbahçe'nin bize çok desteği var" dedi.