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Giriş Tarihi: 2.6.2022 12:24

Roma 2022 Grand Prix yarın başlayacak

Roma 2022 Grand Prix yarın başlayacak

Tekvandoda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 60 kota puanı verecek olan Roma 2022 Grand Prix’i 3-5 Haziran tarihleri arasında İtalya’da yapılacak.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan sezonun ilk grand prix müsabakasında Türkiye'yi 8'i erkek, 7'si kadın olmak üzere 15 sporcu temsil edecek. Her sıklette 32 sporcunun mücadele edeceği organizasyon G-6 statüsünde yapılacak. Türkiye'yi temsil edecek sporcular şu şekilde:

Erkekler: Deniz Dağdelen (58 kg), Görkem Polat (58 kg), Hakan Reçber (68 kg), Ferhat Can Kavurat (68 kg), Muhammed Emin Yıldız (80 kg), Hüseyin Kartal (80 kg) Enbiya Taha Biçer (+80 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kg)

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kg), Merve Dinçel (49 kg), Zeliha Ağrıs (57 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), İkra Kayır (67 kg), Huri Korkut (+67 kg), Nafia Kuş (+67 kg)

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Roma 2022 Grand Prix yarın başlayacak
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