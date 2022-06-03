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Giriş Tarihi: 3.6.2022 14:19

Marc Marquez, sağ kolundan 4. kez ameliyat geçirdi

AA
Marc Marquez, sağ kolundan 4. kez ameliyat geçirdi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, sağ kolundan 4. kez ameliyat edildi.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, sağ kolundan 4. kez ameliyat edildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marquez'in ABD'de sağ kolundan üç saat süren başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Marquez'in bir süre daha ABD'de kalacağı ve iyileşme sürecini İspanya'da tamamlayacağı ifade edildi. Temmuz 2020'deki İspanya Grand Prix'sinde yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan Marquez, iki hafta içinde iki kez ameliyat edilmişti. İspanyol pilot, daha sonra kolunun yavaş iyileşmesi nedeniyle Aralık 2020'de üçüncü ameliyatını geçirmişti.

Tarihin en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen ve 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 olmak üzere MotoGP'de 6 kez şampiyonluğa ulaşan Marquez'in gelecek sezon pistlere dönmesi bekleniyor.

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Marc Marquez, sağ kolundan 4. kez ameliyat geçirdi
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