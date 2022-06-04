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Giriş Tarihi: 4.6.2022

3 saatlik maç gözyaşlarıyla bitti!

3 saatlik maç gözyaşlarıyla bitti!
SEZONUN ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta dramatik anlar yaşanırken Rafael Nadal, rakibi Alexander Zverev'in sakatlanmasıyla finale yükseldi. Paris'te düzenlenen turnuvada 5 numaralı seri başı İspanyol raket, 3 numaralı Alman Zverev ile karşılaştı. Üç saati aşmasına rağmen henüz ikinci seti oynanan karşılaşmada 25 yaşındaki Zverev, ayak bileğinden sakatlanınca kortu tekerlekli sandalye ve gözyaşlarıyla terk etti. Koltuk değnekleriyle yeniden korta dönen Alman raket; seyirciler, hakem ve Nadal'la vedalaşarak maçtan çekildi. İlk seti 7-6 alan Nadal, Fransa Açık'ta 14. kez finale çıktı.

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3 saatlik maç gözyaşlarıyla bitti!
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