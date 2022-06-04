Sultanlar direnemedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci hafta ikinci maçında Çin'e 3-1 yenildi. Ankara'da oynanan karşılaşmada etkili savunma yapan ve hücumlarını çok hızlı sonlandıran Çin, ilk seti 25-16 kazandı. PasörCansu Özbay'ın iyi yönlendirdiğiAy-Yıldızlılar, ikinci seti 25-20 alarakskoru 1-1 eşitledi. Oyundaki ritmini bir türlü bulamayan Filenin Sultanları, üçüncü seti 25-16 kaybedip 2-1 geriye düştü. Büyük çekişmeye sahne olan son sette Milliler, Ebrar ve Eda Erdem'in etkili oyunlarıyla toparlandı.
SIRADAKİ RAKİP BULGARİSTAN
Ancak yine yapılan basit hatalarla konuk takım, teknik molaya 20-19 önde girdi. Moladan sonra Türkiye'ye sadece 3 sayı fırsatı veren Çin, seti 25-22, mücadeleyi ise 3-1 kazandı. Turnuvadaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup eden Milli Takımımız,3. maçında bugün saat 19.00'daBulgaristan ile karşılaşacak.