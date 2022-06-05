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Giriş Tarihi: 5.6.2022 18:30 Son Güncelleme: 5.6.2022 18:49

Son dakika: Rafael Nadal Fransa Açık'ta bir kez daha tarih yazdı! Roland Garros'ta 14. şampiyonluk...

Son dakika: Rafael Nadal Fransa Açık’ta bir kez daha tarih yazdı! Roland Garros’ta 14. şampiyonluk...

Son dakika haberi... Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Norveçli raket Casper Ruud'u 6-3, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek turnuva tarihindeki 14. şampiyonluğunu kazandı. 36 yaşındaki yıldız tenisçi, Fransa Açık tarihinde en çok şampiyonluk kazanma rekorunu da geliştirdi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada 5 numaralı seribaşı Nadal, 8 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı.

İlk kez grand slam turnuvasında final heyecanı yaşayan 23 yaşındaki Ruud'a karşı 2 saat 18 dakika süren karşılaşmada setleri, 6-3, 6-3, 6-0 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılan 36 yaşındaki Nadal, Fransa Açık'ta şampiyon oldu.

Fransa Açık'ta 14. şampiyon olan İspanyol raket, bu son başarısıyla da toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Avustralya Açık'ta elde ettiği şampiyonlukla yirmişer grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer ve Novak Djokovic'i geçerek tek erkeklerde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde eden Nadal, Fransa Açık'taki zaferiyle de toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı ve en yakın rakipleriyle arasındaki farkı ikiye çıkardı.

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Son dakika: Rafael Nadal Fransa Açık'ta bir kez daha tarih yazdı! Roland Garros'ta 14. şampiyonluk...
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