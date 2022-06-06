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Giriş Tarihi: 6.6.2022 11:18

96. Gazi Koşusu öncesi son virajlar dönüldü! Gözler 26 Haziran'da...

96. Gazi Koşusu öncesi son virajlar dönüldü! Gözler 26 Haziran’da...

26 Haziran'da yapılacak Gazi Koşusu öncesi 3 yaşlı erkek ve dişi İngiliz safkanları son provalarına hafta sonunda çıktılar.

Gazi Koşusu ateşi yanmaya başladı. 3 yaşlı dişi safkan İngiliz taylarının Gazi yolundaki son virajı döndüğü Kısrak Koşusu (G1/D) 5 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromunda saat 19.30'da yapıldı.

96. Gazi Koşusu öncesinde 3 yaşlı dişi safkan İngiliz taylarının güçlerini sınadığı bu önemli mücadele 2100 metre mesafe çim pistte koşuldu.
67. Kısrak Koşusu'nda, Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu Secret Power (Native Khan - Fleeting Mirage / Afleet Alex) jokeyi Özcan Yıldırım ile zafere uzandı.

Bu zevkli mücadelede Karakraliçe ikinci, Splendid üçüncü, Mucize Kız dördüncü, Snow Bird ise beşinci oldu.

Koşunun ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına Ece Karamazı Turan'a kupasını Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce verdi.

SAİT AKSON KOŞUSU'NU FİNAL DANCE KAZANDI

Türkiye Jokey Kulübü'nün kurucu üyelerinden merhum Sait Akson adına koşulan yarış (G2/E) 5 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromunda saat 18.00'de start aldı.

3 yaşlı safkan İngiliz taylarının Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu öncesindeki en önemli sınavlarından birini teşkil eden yarış 2200 metre mesafe çim pistte gerçekleştirildi.

2022 yılı Sait Akson Koşusu'nu, Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu Final Dance (Declaration Of War - Finnie Mac Cool / Giant's Causeway) jokeyi Halis Karataş idaresinde zaferle noktaladı.

Türkiye Jokey Kulübü'nün kurucu üyelerinden Sait Akson'un anısına koşulan mücadelede Zala Bey ikinci olurken, Sigoş üçüncü, Satoshi dördüncü, Bold Sea Rover da beşinci sırada yer aldı.

Yarışın ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi Nimet Arif Kurtel'e kupasını Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk verdi.

MEHMET AKİF ERSOY KOŞUSU'NDA ZAFER RAGE OF THE WIND'İN OLDU

İstiklal Marşımızın yazarı, büyük Türk şairi Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen koşu, 4 Haziran Cumartesi günü 75. Yıl Ankara Hipodromundaki programın en önemli randevusuydu.

96. Gazi Koşusu öncesi 3 yaşlı İngilizler için Ankara'daki zorlu mücadelelerden biri olan Mehmet Akif Ersoy Koşusu (Açık-G2), çim pistte 2200 metre mesafede gerçekleşti. 9 safkanın start aldığı yarışı Nimet Arif Kurtel'in Rage Of The Wind (Summer Front – Retroesque / Red Ransom) isimli tayı jokeyi Gökhan Kocakaya idaresinde kazandı.

Bu önemli koşudan Age Of Fire ikincilikle ayrılırken, Hardmet üçüncü, Mystic Power dördüncü, Denso da beşinci olarak yarışı tamamladı.

Yarışın ardından düzenlenen törende, kazanan tayın sahibi adına Mehmet Demir'e kupasını, Mehmet Akif Ersoy Düşünce Derneği Genel Sekreteri Mustafa Vahdet Sürücü takdim etti.

İbrahim Kirazoğlu Koşusu'nu Lucky Storm kazandı

1988 yılında yaşamını yitiren değerli devlet adamı ve Kulübümüz Asli Üyesi İbrahim Kirazoğlu adına düzenlenen koşu, 4 Haziran Cumartesi günü 75. Yıl Ankara Hipodromunda gerçekleşti.

3 yaşlı 6 dişi İngiliz tayının katıldığı yarış (KV-8/S/D), 2200 metre mesafede çim pistte koşuldu. İsmail Arslanca'nın sahibi olduğu Lucky Storm (Yıldırımbey - Güzelköylü / Eagle Eyed) jokeyi Halis Karataş'la koşudan galibiyetle ayrılan isim oldu.

Merhum İbrahim Kirazoğlu adına koşulan yarışın ikincisi Anadolu Harikası olurken, Memento üçüncü, Angel Alya dördüncü, Kübra Hanım da beşinci olarak pistten ayrıldı.

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96. Gazi Koşusu öncesi son virajlar dönüldü! Gözler 26 Haziran'da...
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