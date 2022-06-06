Vakıfbank’tan Isabelle Haak’a veda mesajı

"Teşekkürler Bella" başlığıyla yayımlanan veda mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"2019'da ailemize katılmasının ardından her geçen gün kendini geliştirerek kulüp tarihimizin özel ve unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Isabelle Haak'a veda ediyoruz. Sarı-siyahlı formayla kazanmadığı kupa kalmayan, tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaştığımız kusursuz sezonda en skorer oyuncumuz olan, performansı kadar karakteri, sıcakkanlı yaklaşımı, çalışkanlığı ve mütevazılığıyla da tüm sporseverlerin gönlünü kazanan 'Kuzeyin Kraliçesi'ne teşekkür ediyoruz. Bellamıza, ailemize kattıkları için sevgilerimizi sunuyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Bella."

Vakıfbank, veda mesajının yanı sıra Isabelle Haak için hazırlanan özel bir videoyu da kamuoyuyla paylaştı.