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Giriş Tarihi: 7.6.2022 13:31

Breaking Türkiye Şampiyonası yapıldı

Breaking Türkiye Şampiyonası yapıldı

Olimpik branş olduktan sonra büyük bir sporcu ilgisinin yaşandığı breaking'te Paris 2024 Olimpiyatları yolunda mücadele edecek milli takımı kurmak için Türkiye Breaking Şampiyonası düzenlendi. Bodrum'da üç ayrı yaş kategorisinde düzenlenen şampiyonada dans pisti kıran kırana mücadeleye sahne oldu

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) tarafından düzenlenen Türkiye Breaking Şampiyonası geçtiğimiz günlerde GSB Bodrum Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Üç ayrı yaş grubunda yapılan müsabakada toplam 50 sporcu yarıştı. Olimpik branş olduktan sonra artan bir ilgi gören ve ilk kez battle (Bire bir eleme) formatında düzenlenen şampiyonada dans pisti kıran kırana mücadeleye sahne oldu. 18 yaş üstü kategoride kadınlarda ilk dört, erkeklerde ilk 10 içinden daha sonra belirlenerek milli takıma çağrılacak sporcular, Paris 2024 olimpiyatlarına katılmak için çalışacak ve Türkiye adına uluslararası resmi yarışmalara katılacaklar. U14 kategorisinde dereceye girenlerle oluşacak milli takım ise 2026 Dakar Gençlik Olimpiyatlarına hazırlanacak.

18 yaş üstü kategoride kadınlarda (B-Girls) Jasmijn Millie birinci erkeklerde (B-Boys) Oğuzhan Karademir birinci gelerek Türkiye şampiyonu oldular.
Genç kategorielrde ise B-Girls U-14 birincisi Ceylin Han Çinkitaş, B-Boys U-14 birincisi Karayel Jake Karakuş, B-Girls U-16 birincisi Duru Deniz Gedik, B-Boys U-16 birincisi Berat Tan Tunç oldu. Dereceye girenlere ödüllerini TDSF Başkanı Tolga Han Çinkitaş ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi verdi. TDSF Başkanı Tolga Han Çinkitaş, breakingle ilgili olarak ''Yıllardır dansın içinde olan ve ömrünü dansın gelişmesine adamış biri olarak breaking'in olimpik branş olmasından dolayı çok mutluyum. Bunu başka dans branşlarının izleyeceğini de tahmin ediyorum. Gençlerden ve ailelerden dansa ilgiyi ve sevgiyi artıran bir gelişme oldu.'' dedi. Federasyon başkanı Çinkitaş, şampiyonada başarılı olan ve takdir edilen sporcuların içinden yakında yeni milli takım oluşturularak uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil edeceğini belirtti.

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Breaking Türkiye Şampiyonası yapıldı
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