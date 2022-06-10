Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Geleneklerimizle bağ kuruyoruz

BAKAN KASAPOĞLU: MİRASIMIZI YARINLARA AKTARALIM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm faaliyetlerinde Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun yanında olduklarını belirtirken "Geleneklerimize ve değerlerimize sahip çıkmak, kültürel mirasımızı ve zenginliklerimizi yarınlara aktarmak amacıyla geleneksel sporların misyonu çok önemli" dedi. Türkiye'nin bu yıl ağustos ayında İslami Dayanışma Oyunları ile Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağını söyleyen Kasapoğlu, "Organizasyona 56 ülkeden 5 binden fazla sporcu katılacak" şeklinde konuştu.

SANAL GÖZLÜKLE OK ATTI

Organizasyonun ilk gününde stantları gezen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Okçuluk stantlarını da ziyaret eden Erdoğan, önce geleneksel yay ile ardından sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak ok atışı gerçekleştirdi. Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş standında ise vatandaşlara dondurma ikram etti. İstanbul'da 12 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek festivali ziyaret edecek misafirler ücretsiz şekilde gezebilirken, birçok etkinliği deneyimleyebilecek.