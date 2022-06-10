Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Geleneklerimizle bağ kuruyoruz

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali, törenle başladı. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Erdoğan yaptığı konuşmada, "Akmakta olan gözyaşlarını sevgiyle dindirmek için her birimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Dünyaya ümit aşılamak ve yaşadığımız coğrafyalarda huzuru hakim kılabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bugünlerde bizi birbirimize bağlayan ve bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmalıyız. 5. Etnospor Kültür Festivali'ni de bu bağlamda oldukça önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.
SPOR, SANAT VE KÜLTÜR...
İlk günde çok yoğun bir ilgi olduğuna değinen Erdoğan, "Buraya gelen çocuklar çok eğleniyor, hoşça vakit geçiriyor. Gezilecek çok yer ve yapılacak çok etkinlik var. Spor, oyun, sanat ve kültür aktiviteler mevcut. Yarın (bugün) ve cumartesi günü yağış bekleniyor ama bu durumda dahi etkinliklerimiz etkilenmeyecek. 150 bine yakın öğrencimizi ağırlıyoruz. Sınavlardan sonra, karneden önce sınıf arkadaşlarıyla son eğlenme fırsatı. Gelen çocuklarımız ve öğretmenlerimizin buradan memnun ayrıldığını görmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.
BAKAN KASAPOĞLU: MİRASIMIZI YARINLARA AKTARALIM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm faaliyetlerinde Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun yanında olduklarını belirtirken "Geleneklerimize ve değerlerimize sahip çıkmak, kültürel mirasımızı ve zenginliklerimizi yarınlara aktarmak amacıyla geleneksel sporların misyonu çok önemli" dedi. Türkiye'nin bu yıl ağustos ayında İslami Dayanışma Oyunları ile Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağını söyleyen Kasapoğlu, "Organizasyona 56 ülkeden 5 binden fazla sporcu katılacak" şeklinde konuştu.
SANAL GÖZLÜKLE OK ATTI
Organizasyonun ilk gününde stantları gezen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Okçuluk stantlarını da ziyaret eden Erdoğan, önce geleneksel yay ile ardından sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak ok atışı gerçekleştirdi. Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş standında ise vatandaşlara dondurma ikram etti. İstanbul'da 12 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek festivali ziyaret edecek misafirler ücretsiz şekilde gezebilirken, birçok etkinliği deneyimleyebilecek.