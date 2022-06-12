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Giriş Tarihi: 12.6.2022 17:04

Mete Gazoz, Avrupa 3'üncüsü!

AA
Mete Gazoz, Avrupa 3’üncüsü!

Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay erkekler kategorisinde son Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, bronz madalya kazandı.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay erkekler kategorisinde milli sporcu Mete Gazoz, bronz madalya kazandı.

Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Mete, bronz madalya müsabakasında İspanyol rakibi Daniel Castro ile karşılaştı. İlk seti kazanan Mete, ikinci sette rakibine kaybetti ve durum 2-2'ye geldi. Üçüncü sette iki sporcu da aynı sayıyı attı ve 3-3 eşitlik devam etti.

Dördüncü ve beşinci sette üstünlük sağlayan Mete, rakibini 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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Mete Gazoz, Avrupa 3'üncüsü!
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