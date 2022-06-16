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Giriş Tarihi: 16.6.2022 13:27

Efsane Jokey Frankie Dettori Türkiye’ye geliyor!

Efsane Jokey Frankie Dettori Türkiye’ye geliyor!

Dünyanın en iyi jokeylerinden biri olarak kabul edilen ve kariyerinde 500’ün üzerinde g1 galibiyeti olan İtalyan asıllı şampiyon jokey Frankie Dettori, 96.Gazi Koşusunda at binmek üzere Türkiye’ye geliyor.

Dünyanın en iyi jokeylerinden biri olarak kabul edilen ve kariyerinde 500'ün üzerinde g1 galibiyeti olan İtalyan asıllı şampiyon jokey Frankie Dettori, 96.Gazi Koşusunda at binmek üzere Türkiye'ye geliyor.

52 yaşındaki efsane jokey 26 Haziran 2022 Pazar günü koşulacak 96.Gazi Koşusunda, Harun Kahraman'a ait olan ve Erhan Dıblen tarafından antrene edilen Hardmet (Luxor) isimli taya binecek.

İLK KEZ 1991 YILINDA GELMİŞTİ…

Ülkemize ilk kez 1991 yılında Abbas'ın kazandığı Gazi Koşusunda Karamehmet Ekürisine ait Akar isimli safkana binmek üzere gelen Dettori, İstanbul'da bugüne dek 23 kez at bindi.

2009 yılında Balius ve 2012 yılında Hunters Light ile Enternasyonal Anadolu Koşularını kazanan şampiyon jokey, 2009 yılında Gazi Koşusunda Chi ile üçüncülük, ayrıca Topkapı, Boğaziçi, İstanbul ve Uluslararaası Jokey Turnuvasına dahil koşularda 6 kez ikincilik elde etti.

Son olarak 2014 yılında ülkemizde at binen Frankie Dettori, 8 yıl aradan sonra bir kez daha Türk Atçılığının arenası İstanbul'da at binecek…

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Efsane Jokey Frankie Dettori Türkiye’ye geliyor!
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