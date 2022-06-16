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Giriş Tarihi: 16.6.2022 09:50

Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu!

AA
Filenin Sultanları Brezilya’ya mağlup oldu!

FIVB Milletler Ligi'nde heyecan başladı. Brezilya karşısında ilk maçına çıkan Filenin Sultanları, rakibine setlerde 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları ikinci maçını Cumartesi günü Sırbistan'a karşı oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında konuk olduğu Brezilya'ya 3-1 yenildi. Ay-yıldızlılar, ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak.

- Brezilya: 3 - Türkiye: 1

Brezilya: Fernanda, Diana, Priscila, Gabi, Ana Carolina, Ana Cristina (Nyeme, Kisy, Gabriela, Rosamaria, Silva)

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)

Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23

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Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu!
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