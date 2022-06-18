A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde Sırbıstan’a mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ikinci maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.
Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.
Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu
Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Vera Mechan Walter Hugo (Peru)
Sırbistan: Lozo, Alexsic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Mirosavljeviç (Busa, Mirkovic, Mirosavljevic, Jaksic )
Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Beyza Arıcı, Hande Baladın)
Setler: 25-19, 15-25, 20-25, 25-22, 15-13