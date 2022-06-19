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Giriş Tarihi: 19.6.2022 18:23

Almanya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Jabeur

AA
Almanya Açık Tenis Turnuvası’nda şampiyon Jabeur

Tunuslu Ons Jabeur, İsviçreli Belinda Bencic'in 2. sette sakatlanarak maçtan çekilmesiyle Almanya Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Tunuslu Ons Jabeur, İsviçreli Belinda Bencic'in 2. sette sakatlanarak maçtan çekilmesiyle Almanya Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Başkent Berlin'de düzenlenen çim kort turnuvasının finalinde, dünya sıralamasının 4. basamağındaki Jabeur ile klasmanın 17 numarası Bencic karşılaştı.

İlk seti 6-3 hanesine yazdıran Jabeur, 2. sette de 2-1 öne geçti. Organizasyonda üst üste ikinci finalini oynayan Bencic, sakatlığından dolayı maçı terk etmek zorunda kalınca Jabeur, maçı hükmen kazandı.

27 yaşındaki Jabeur, bu sezon 2'nci, kariyerinin 3. tekler şampiyonluğuna uzandı.

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Almanya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Jabeur
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