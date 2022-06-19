Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri MotoGP Almanya Grand Prix'sini Quartararo kazandı!
Giriş Tarihi: 19.6.2022 16:31 Son Güncelleme: 19.6.2022 16:32

MotoGP Almanya Grand Prix'sini Quartararo kazandı!

AA
MotoGP Almanya Grand Prix’sini Quartararo kazandı!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Almanya Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. mücadelesi, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.

İlk virajda ele geçirdiği liderliği yarış boyunca bırakmayan Quartararo, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 3'üncü, kariyerinin 11. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini Quartararo'dan 4,9 saniye sonra geçen Johann Zarco (Prima Pramac) 2'nci, liderin 8,3 saniye gerisindeki Jack Miller (Ducati Lenovo) ise 3. sırayı aldı.

Geçen yılın şampiyonu Quartararo, puanını 172'ye yükselterek pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 11. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 26 Haziran Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 172 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 138

3. Johann Zarco (Fransa): 111

4. Enea Bastianini (İtalya): 100

5. Brad Binder (Güney Afrika): 82

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS soruları ve cevapları! 2022 Türkçe, Matematik, Tarih, Edebiyat YKS AYT ve TYT sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
YKS soruları ve cevapları ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak? YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı açıklanıyor!
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!
YKS (AYT - YDT) sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? YKS AYT oturumu ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile yanıtlar
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için detaylar belli oldu! 2022 Temmuzda Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
Elon Musk'ın İstanbul fethi ve 1453 mesajının ardında ne var? Erhan Afyoncu o gerçeği açıkladı!
YKS SINAV BAŞARI DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI: Kalem duası okunuşu! YKS, AYT, TYT ve sınavda başarı için okunacak dualar
ARKADAŞINA GÖNDER
MotoGP Almanya Grand Prix'sini Quartararo kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA