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Giriş Tarihi: 24.6.2022 16:41 Son Güncelleme: 24.6.2022 16:43

Wimbledon'da ana tablo kuraları çekildi!

AA
Wimbledon’da ana tablo kuraları çekildi!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarının kura çekimi gerçekleştirildi. İşte karşılaşmaların tamamı...

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sırp Novak Djokovic, ilk turda Güney Koreli Kwon Soon-woo ile karşılaşacak.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Arjantinli Francisco Cerundolo ile mücadele edecek.

Wimbledon'ın 8 şampiyonlukla erkeklerdeki en başarılı ismi İsviçreli Roger Federer ise turnuvaya katılamayacak.

SWİATEK'İN RAKİBİ FETT

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek, ilk turda elemelerden gelen Hırvat Jana Fett ile karşı karşıya gelecek.

İki numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit, ABD'li Bernarda Pera ile korta çıkacak.

ABD'li Serena Williams ise geçen yıl Wimbledon'da yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez tekler maçında boy gösterecek. 23 grand slam şampiyonluğuna sahip Williams, özel davetiyeyle (wild card) katıldığı Wimbledon'da Fransız Harmony Tan ile ilk tur mücadelesi verecek.

Rus ve Belaruslu tenisçilerin katılımının yasaklanması nedeniyle Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) sıralama puanı vermeyeceği 2022 Wimbledon, 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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Wimbledon'da ana tablo kuraları çekildi!
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