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Giriş Tarihi: 28.6.2022 01:07

Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi

AA
Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi

Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Erkekler 63 kiloda Kerem Özmen, 81 kiloda Kaan Aykutsun ile kadınlar 54 kiloda Hatice Akbaş çeyrek finale yükseldi.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda boks branşındaki mücadelelerle devam etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksörler ringe çıktı.

Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde karşılaştığı Sırp Nikolina Gajic'i yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Busenaz, yarı finalde İtalyan rakibi Melissa Gemini ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda 63 kiloda Kerem Özmen, son 16 turunda Bosna Hersekli rakibi Luka Veljovic'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kerem, çeyrek finalde Cezayirli Yahia Abdelli ile karşılaşacak.

Kadınlar 54 kiloda Hatice Akbaş, son 16 turunda Tunuslu Amel Chebbi ile mücadele etti.

Rakibini yenen Hatice, çeyrek finalde İtalyan Sirine Charaabi ile eşleşti.

Erkekler 81 kiloda Kaan Aykutsun, son 16 turunda Suriyeli Abd Alhameed Youssef'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kaan, çeyrek finalde Vladimir Mironchikov ile mücadele edecek.

Öte yandan, 60 kiloda Hakan Doğan, 75 kiloda Serhat Güler, 69 kiloda Necat Ekinci, 91 kiloda Burak Aksın ve +91 kiloda Uğur Aydemir rakiplerine yenilerek organizasyona veda etti.

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Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi
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