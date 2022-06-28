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Giriş Tarihi: 28.6.2022 14:40

Kovid-19 testi pozitif çıkan İtalyan tenisçi Berrettini, Wimbledon'dan çekildi

AA
Kovid-19 testi pozitif çıkan İtalyan tenisçi Berrettini, Wimbledon’dan çekildi

İtalyan tenisçi Matteo Berrettini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'dan çekildiğini duyurdu.

Tek erkekler dünya sıralamasında 11. basamakta yer alan 26 yaşındaki tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testimin pozitif çıkması nedeniyle Wimbledon'dan çekilmem gerektiğini duyurmaktan dolayı üzgünüm" bilgisini verdi.

Berrettini, "Grip semptomları yaşadım ve son birkaç gündür izole oldum. Semptomlar şiddetli olmamasına rağmen rakiplerimin ve turnuvaya katılan diğer herkesin sağlığını ve güvenliğini korumak için bu sabah bir test daha yaptırmanın önemli olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı.

İtalyan tenisçi, "Hissettiğim aşırı hayal kırıklığını anlatacak kelime bulamıyorum. Bu yılki hayalim bitti ama daha güçlü döneceğim. Destekleriniz için teşekkürler" açıklamasını yaptı.

Dün de dünya 17 numarası 33 yaşındaki Hırvat sporcu Marin Cilic, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için Wimbledon'dan çekildiğini açıklamıştı.

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Kovid-19 testi pozitif çıkan İtalyan tenisçi Berrettini, Wimbledon'dan çekildi
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