Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere tavsiye: "İnancınızdan asla vazgeçmeyin"

Üniversite kampus alanında yurt olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Yeni dönemde de 5 binin üzerinde kapasitesi olan Türkiye'nin en modern yurdunu da hizmete açacağız. Yurtların yanında havuz, atletizm salonumuzla, antrenman imkanımızla yeni spor kompleksini de üniversitemize kazandırıyoruz." diye konuştu.

Bakanlığın gençler için çok sayıda imkanlar sunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lütfen imkanlarınızı çok iyi değerlendirin. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmenin bir felsefe olduğu hepimizin malumu. Bizler de bu yolda bir milletiz. Akademik ilmin yanı sıra bakanlığın fırsatlarını da lütfen değerlendirin. Tüm arkadaşlarımın mesleklerini, görevlerini en iyi şekilde yapacaklarına, aynı zamanda iyi insan olmayı da gaye edineceklerine inanıyorum. Sizlere gönülden bağlıyız. Bu bağlığımıza kimse zarar veremeyecek. Bu gönül bağını birlikte güçlendirip, birlikte daha aydınlık yarınlara taşıyacağız. Kariyer yolunda da sizlerle beraber olacağız. Fikirlerinizi, projelerinizi dinlemeye devam edeceğiz."

Türkiye'nin pek çok badireden geçtiğini anlatan Kasapoğlu, "Artık çıtayı daha yukarıya taşıma görevini yarınlarda sizler üstleneceksiniz. Çözümün parçası olmanızı, yapıcı ve bütünleştirici olmanızı tavsiye ediyorum. Cesaretle öz güvenle, özgün bir kimlikle işinde iyi olan insanları kendinize örnek almanızı tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SPOR BİR YAŞAM TARZI"

Bakan Kasapoğlu, sporun bir yaşam tarzı, bir kültür olduğunu da vurgulayarak, "Sporu ihmal etmeyin. Spordaki başarınız çok önemli." diye konuştu.

Üniversiteleri ve öğrencileri destekleyerek iş birliklerini artırdıklarını kaydeden Kasapoğlu, "Bizler bu ülkenin bereketine, kardeşlik ruhuna inanıyoruz. Gençlerin bunu daha ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz. Lütfen hocalarınızın kıymetini bilin, onlarla irtibatı kesmeyin. Onların rehberliğinde devam etmelisiniz. Üniversitemize bu anlamlı yolda başarı diliyorum. Hep birlikte bu çıtayı yukarı taşıyacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Törende Bakan Kasapoğlu'na, Yıldırım Beyazıt Tuğrası hediye edildi.

Spor Bilimleri Fakültesi'ni birincilikle bitiren Yakup Çırakoğlu'na hediyesini veren Kasapoğlu, mezun olan öğrencilerle öz çekim yaptı.