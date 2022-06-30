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Giriş Tarihi: 30.6.2022 13:09 Son Güncelleme: 30.6.2022 13:14

Neslihan Yiğit, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı!

AA
Neslihan Yiğit, Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandı!

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı.

Oran'daki Salle Oued Tlelat Salonu'nda oynanan müsabakalarda sırasıyla İspanyol Ania Setien Erro, İtalyan Yasmine Hamza ve Mısırlı Doha Hany'i yenerek finale yükselen Neslihan, karşılaşmalarda rakiplerine set vermedi.

Finalde karşılaştığı İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı da 21-14 ve 21-11'lik setlerle 2-0 yenen Neslihan, altın madalya kazandı. Akdeniz Oyunları'nı takip etmek için Cezayir'e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Neslihan Yiğit'in final mücadelesini salonda izledi.

Yerlikaya, finalin ardından Neslihan'ın yanına giderek milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik etti.

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Neslihan Yiğit, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı!
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