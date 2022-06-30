Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Ukraynalı tenisçi Tsurenko, savaş sırasında tenis oynarken kendisini suçlu hissediyor
Giriş Tarihi: 30.6.2022 11:52

Ukraynalı tenisçi Tsurenko, savaş sırasında tenis oynarken kendisini suçlu hissediyor

AA
Ukraynalı tenisçi Tsurenko, savaş sırasında tenis oynarken kendisini suçlu hissediyor

Ukraynalı kadın tenisçi Lesia Tsurenko, ülkesindeki savaş sırasında tenis oynarken "suçlu" hissettiğini söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden ve 3. tura çıkma başarısı gösteren Tsurenko, İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Wimbledon'da yarışırken "Kendimi çok suçlu hissediyorum." açıklamasını yaptı.

33 yaşındaki oyuncu, tek yapabileceğinin oynamaya devam etmek ve ödül parasının yüzde 10'unu insani yardım için ülkesine bağışlamak olduğunu belirtti.

Rusya'nın ülkesine askeri müdahalesi hakkında konuşan Ukraynalı raket, "Yapabileceğim hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. Ukrayna'da yaşananlar tam anlamıyla korkunç. Kendimi çok kötü hissediyorum." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ile LGS lise sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı
Survivor All Star’da finale kalan yarışmacı belli oldu! Survivor kim elendi, finale kim ve hangi yarışmacılar çıktı?
Survivor Final 2022 geri sayım başladı! Survivor şampiyonu kim oldu, ne kazanacak? ACUN ILICALI AÇIKLADI!
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için kritik gün geldi: Asgari ücrete zam bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret temmuz zammı oranı ne kadar olacak?
Lise taban puanları açıklandı mı? MEB LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2022 listesi!
Emekli maaşı zam oranı hesaplandı! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak?
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda tüm yeni emekli-memur maaşları! Zam farkı 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret için 'Kademeli' formül! Bakan Vedat Bilgin asgari ücrete zam haberini verdi: Temmuz zammı ve asgari ücrete zam ile yeni maaş ne kadar olacak?
Son dakika: Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş
Adem Kılıçcı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Survivor Adem'in nişanlısı bakın kim çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukraynalı tenisçi Tsurenko, savaş sırasında tenis oynarken kendisini suçlu hissediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA